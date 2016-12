Bruce Willis, mai greu de ucis decât Iisus

Poliţistul John McClane, rol interpretat de Bruce Willis în populara serie de acţiune Die Hard / Greu de ucis, ocupă primul loc într-un inedit clasament britanic al eroilor de film imposibil de ucis, în care Iisus este al treilea. Jurnaliştii de la TotalFilm au luat în calcul, la realizarea topului, atât punctele forte ale competitorilor, cât şi caracteristicile din categoria Călcâiul lui Ahile. Despre John McClane se scrie că este o pacoste pentru toţi cei care îi pun gând rău, iar singurul său punct slab este acela că îi place să fie erou şi, de aceea, poate fi lesne atras într-o situaţie care să-i fie fatală.

Pe locul 2 se află ucigaşul plătit interpretat de Javier Bardem în “No Country For Old Men”, descris ca fiind capabil să scape din orice capcană în drumul spre îndeplinirea misiunii. În privinţa “personajului” Iisus, jurnaliştii britanici scriu că are de partea sa, în primul rând, faptul că este Fiul Domnului. Pe locul 4 se află Terminator, din seria SF omonimă, iar al cincilea este criminalul Freddy Krueger, consacrat în filmele horror “Nightmare On Elm Street / Coşmar pe strada Elm”.