Bruno Mars apare pe coperta ”Playboy”

Cântăreţul Bruno Mars a devenit abia cel de-al zecelea bărbat din istorie care a apărut pe coperta revistei ”Playboy”. În fotografia postată pe copertă, Bruno Mars poartă o jachetă albă şi cântă la chitară, iar Raquel Pomplin, playmate-ul lunii aprilie, pozează într-o ţinută sumară, sprijinindu-se în mâini, în faţa cântăreţului. În articolul dedicat lui Bruno Mars în paginile revistei, artistul afirmă că legendarul Jimi Hendrix reprezintă pentru el o sursă de inspiraţie. ”Cred că a fost cel mai mare chitarist din lume. El este motivul pentru care am început să cânt la chitară”, spune Bruno Mars.

În calitate de model pentru coperta revistei ”Playboy”, Bruno Mars calcă pe urmele unor bărbaţi celebri de la Hollywood. Actorul Peter Sellers a fost primul bărbat care a pozat pentru coperta acestei publicaţii, în aprilie 1967. A fost urmat de Burt Reynolds în octombrie 1979, Steve Martin în ianuarie 1980, Donald Trump în martie 1990, Dan Aykroyd în august 1993, Jerry Seinfeld în octombrie 1993, Leslie Nielson în februarie 1996, Gene Simmons în martie 1999 şi Seth Rogen în aprilie 2009.

Peter Gene Hernandez, născut pe 8 octombrie 1985, cunoscut sub numele de scenă Bruno Mars, este un cântăreţ, compozitor şi producător muzical american care i-a avut ca modele pe Little Richards, Elvis Presley şi Michael Jackson. Graţie albumului său de debut, ”Doo-Wops & Hooligans”, lansat în octombrie 2010, care include piese precum ”Just the Way You Are” şi ”Grenade”, Bruno Mars a primit şapte nominalizări la premiile Grammy 2011, impunându-se la categoria Cel mai bun cântăreţ pop.