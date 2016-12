Bruno Mars, în doliu

Cântăreţul Bruno Mars şi-a amânat pe termen nelimitat toate apariţiile publice, după moartea mamei sale. Bernadette Hernandez, în vârstă de 55 de ani, a murit în urma unui anevrism cerebral, familia sa fiind în stare de şoc. Mamă a şase copii, doamna Hernandez era internată în Centrul Medical Queens din Honolulu, Hawaii, de vineri, când s-a simţit rău, fiind suspectată iniţial de un atac de cord. Cântăreţul de 28 de ani şi fratele său Eric, toboşar în trupa sa, se aflau la Berlin, în Germania, când s-a produs decesul.

Bruno Mars, pe numele său real Peter Gene Hernandez, nu şi-a ascuns niciodată ataşamentul pentru mama sa, care l-a încurajat şi ghidat spre muzică. Când era mic, îşi îmbrăca şi pieptăna fiul ca pe idolul său, nimeni altul decât Elvis Presley şi nu poate fi o coincidenţă că micul său Peter a devenit un star internaţional, deţinător de premii Grammy. I-a dedicat mamei sale piesa ”I Love You Mom”, o baladă în stilul anilor ‘80. Bruno Mars are tatuat numele mamei sale pe umăr, aşa că pierderea sa atât de timpurie este o grea lovitură pentru el. În luna iunie trebuia să înceapă turneul mondial Moonshine Jungle şi să sperăm că va găsi forţa să treacă peste şoc. Are o familie numeroasă, care cu siguranţă îl va remonta. Bernadette Hernandez, de origine filipineză, a adus pe lume şase copii, doi băieţi şi patru fete, Presley, Tahiti, Tiara şi Jamie. Aceasta a divorţat însă de tatăl copiilor săi, Peter Hernandez, originar din Puerto Rico.