Brutarul român erou, menţionat în discursul premierului May în Parlament

Premierul britanic Theresa May l-a menționat în discursul ținut în Parlament la prezentarea strategiei de ieșire din UE pe brutarul român care a ripostat în timpul atacului din 3 iunie de la Londra, salvând viețile unor trecători. „Cetățeni din toată Europa au fost uciși și răniți în aceste atacuri(...). Am văzut un brutar român luptând cu teroriștii și adăpostindu-i pe londonezi în brutăria lui. Aceste momente de eroism arată cum, în loc să ne dezbine, aceste atacuri nu fac decât să consolideze unitatea noastră”, a declarat premierul Theresa May, conform discursului oficial publicat pesite-ul Guvernului. Florin Morariu, în vârstă de 32 de ani, este un brutar ieşean care lucrează la Londra şi a devenit celebru în presa internaţională şi cea din țară pentru faptul că l-a lovit pe unul dintre teroriştii de pe London Bridge, dar şi pentru că a adăpostit în brutăria unde lucra mai multe persoane care fugeau din calea atacatorilor.