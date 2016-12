Bryan Adams, din nou tată

Cântăreţul canadian Bryan Adams a devenit tată pentru a doua oară, după ce partenera lui de viaţă, Alicia Grimaldi, a născut în urmă cu câteva zile o fetiţă, care a primit numele Lula Royslea. Cuplul mai are o fetiţă, Mirabella Bunny, născută pe 22 aprilie 2011. ”Lula Royslea a decis să vină pe lume la ora ceaiului”, a declarat Bryan Adams pentru revista ”People”. ”Royslea înseamnă în argoul din estul Londrei „ceaşcă de ceai” iar Lula vine de la titlul piesei „Be-Bop-A-Lula” de Gene Vincent”, a precizat muzicianul canadian.

Rockerul în vârstă de 53 de ani mai are un motiv de bucurie, întrucât primul său album fotografic, intitulat ”Exposed”, a fost lansat la începutul lunii noiembrie 2012. Britanica Alicia Grimaldi lucrează de mulţi ani pentru Bryan Adams şi l-a ajutat pe starul canadian să înfiinţeze Bryan Adams Foundation, în 2004, la doar trei ani după ce ea absolvise cursurile Universităţii Cambridge. Bryan Adams este unul dintre cei mai faimoşi cântăreţi şi compozitori canadieni. Cele mai cunoscute albume ale sale sunt ”Reckless”, ”18 till I Die” şi ”Waking Up The Neighbours”. ”Everything I Do, I Do It For You”, piesa care s-a clasat pe primul loc timp de 16 săptămâni consecutiv în UK Single Charts, constituie un record pentru artistul canadian. Compoziţiile sale au fost nominalizate de trei ori la Oscar şi de cinci ori la Globurile de Aur. Într-o carieră de peste 30 de ani, albumele şi discurile single lansate de Bryan Adams s-au vândut pe plan mondial în peste 100 de milioane de exemplare. Cântăreţul a primit un premiu Grammy în anul 1992, pentru cântecul ”Everything I Do, I Do It For You”, inclus pe coloana sonoră a filmului ”Robin Hood, prinţul hoţilor / Robin Hood: Prince of Thieves”. Cântăreţul canadian a fost recompensat, în martie 2011, cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Pe lângă muzică, marea pasiune a lui Bryan Adams este fotografia, iar lucrările lui au fost publicate în ediţia britanică ”Vogue”, în ”L\'uomo Vogue”, ”Vanity Fair”, ”Harper\'s Bazaar”, ”Esquire” şi multe altele. Ca fotograf, Bryan Adams a lucrat cu Robert Plant, Joss Stone, Placido Domingo, Celine Dion, Moby, Amy Winehouse şi Morrisey.