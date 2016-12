Bryan Adams va avea o stea pe Bulevardul Faimei

Muzicianul şi fotograful canadian Bryan Adams are toate motivele de bucurie. După ce tocmai a anunţat că va deveni tată pentru prima dată, la 51 de ani, acesta va avea din 21 martie o stea pe Bulevardul Faimei din Los Angeles. Cu acest prilej, va fi organizată o ceremonie în faţa Musician\'s Institute, unde artistul a anunţat pe site-ul său că sunt bineveniţi toţi cei care vor să asiste.

Bryan Adams, care va împlini 52 de ani în luna noiembrie, este cunoscut în toată lumea în special datorită baladei ”Everything I Do, I Do It for You”, inclusă pe coloana sonoră a filmului ”Robin Hood”, din anul 1991. Bryan Adams a mai scris muzică pentru alte 41 de filme şi a fost nominalizat de trei ori la premiul Oscar. Alte piese de succes ale sale sunt ”Summer of \'69”, ”Run to You”, ”When You\'re Gone” şi ”All for Love”, ultima cântată alături de Sting şi Rod Stewart.