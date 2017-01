Bryan Ferry va concerta în România

Renumitul muzician, textier şi compozitor britanic Bryan Ferry, membru fondator al legendarei trupe Roxy Music şi autor al unor hituri precum \"Slave To Love\", \"Don\'t Stop the Dance\", \"More than This\", \"Shameless\", \"One Night\" sau \"Avalon\", va concerta pentru prima dată în România. Evenimentul care se va desfăşura, pe 1 mai, la Sala Palatului din Bucureşti, promovează noul material discografic al artistului, lansat în toamna anului trecut. Intitulat \"Olympia\", albumul conţine atât piese înregistrate alături de foştii colegi din Roxy Music, cât şi colaborări cu artişti renumiţi precum David Stewart (Eurythmics), Johnny Greenwood (Radiohead), Flea (Red Hot Chilly Peppers), Scissor Sisters, Groove Armada şi David Gilmour (Pink Floyd). Pe disc figurează şi două coveruri: o adaptare emoţionantă a piesei cantautorului Tim Buckley, \"Song To The Siren\" şi o versiune uimitoare a hitului trupei de rock psihedelic Traffic - \"No Face, No Name, No Number\". Pe coperta albumului apare celebrul model Kate Moss, într-o fotografie inspirată de tabloul cu acelaşi nume al impresionistului Edouard Manet.

În vârstă de 65 de ani, Bryan Ferry este considerat unul dintre cei mai importanţi muzicieni britanici din toate timpurile. A devenit faimos încă de la începutul anilor \'70, pentru vocea suavă şi melancolică, pentru prezenţa scenică impecabilă şi elegantă şi pentru stilul vestimentar inconfundabil. Supranumit, adesea, \"Mr. Cool\", \"The King of Cool\" sau \"The Electric Lounge Lizard\", Ferry şi-a început cariera solo în anul 1973, când încă era membru al trupei Roxy Music, alături de un alt celebru compozitor şi muzician britanic, Brian Eno. De-a lungul carierei impresionante, a compus şi înregistrat 13 albume solo, trei dintre ele ajungând No.1 în Marea Britanie şi opt albume cu Roxy Music. De asemenea, 10 din single-urile lansate de Ferry au intrat în Top 5 şi Top 10 UK Charts, în timp ce multe dintre hiturile sale au apărut pe diferite compilaţii şi soundtrack-uri pentru filme şi documentare precum \"9 săptămâni şi jumătate\", în regia lui Adrian Lyne, \"Bitter Moon\" al lui Roman Polansky, \"Legend\" de Ridley Scott, \"Phenomenon\" de Jon Turteltaub şi \"The Walker\" al lui Woody Harrelson.

Biletele pentru spectacolul de la Bucureşti sunt disponibile online, pe eventim.ro şi în reţelele magazinelor Germanos, Orange, Vodafone, Domo, în librăriile Humanitas şi Cărtureşti, dar şi la Sala Palatului. Tichetele se pot procura la următoarele categorii de preţ, în funcţie de poziţia în sală: 100, 140, 180, 240 şi 300 de lei, până la data de 20 martie; 120, 160, 210, 280 şi 350 de lei, în perioada 21 martie - 1 mai.