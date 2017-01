Bryce Dallas Howard aşteaptă al doilea copil

Actriţa americană Bryce Dallas Howard se alătură celebrelor ei colege care vor deveni mămici în perioada următoare. Actriţa, al cărei cel mai recent film, ”The Help”, va fi lansat în această vară, aşteaptă cel de-al doilea copil cu soţul ei, Seth Gabel. Vestea a fost confirmată de reprezentantul starului. Cuplul mai are un băieţel de 4 ani, Theo. Recent, Bryce Dallas Howard a recunoscut că a suferit de depresie postnatală, timp de 18 luni, după venirea pe lume a primului său copil. ”Ce a fost nedrept este că de obicei sunt o persoană foarte optimistă şi m-a lovit în momentul în care am născut. Ceva nu mergea şi eu nu am vrut să recunosc asta. Mă simţeam de parcă eram într-o gaură neagră şi nu puteam ieşi de acolo. A fost copleşitor cu adevărat şi a durat mult. Plângeam la duş tot timpul, nu mă simţeam în apele mele, nici legată de fiul sau de soţul meu. Categoric, nu mai eram eu. Nu eram capabilă să iau o decizie”, a declarat vedeta din ”Twilight”. Bryce Dallas Howard a recunoscut că nu a căutat ajutor specializat şi că a aşteptat să treacă de la sine. ”Mă simţeam total copleşită în orice domeniu, ca un eşec. Când Theo a împlinit un an şi jumătate, a dispărut brusc, într-o zi. Stăteam cu sora mea şi cu prietena mea cea mai bună şi am simţit că totul va fi bine de atunci încolo. A fost o chestiune hormonală”, a completat starul.