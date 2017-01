BT implementează noile cerinţe privind creditarea

Banca Transilvania a anunţat, vineri, că va finaliza, până luni, 28 iunie, implementarea noilor reglementări privind creditarea, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă care transpune Directiva Europeană 48/2008 privind contractele de credit pentru consumatori. Banca anunţat că în prezent are toate aprobările interne privind această aliniere la noile cerinţe şi a implementat programul informatic necesar generării automate a contractelor. În plus, banca este în curs de modificare a contractelor de credit aferente, astfel încât acestea să respecte toate cerinţele noi. „Deşi timpul de implementare a fost destul de scurt, de numai 10 zile, la Banca Transilvania am parcurs toate etapele necesare de până acum. Avem dosare de credit în analiză, iar acestea vor fi operaţionale odată cu finalizarea implementării noilor proceduri“, a declarat director executiv Retail Banking în cadrul Băncii Transilvania, Gabriela Nistor.