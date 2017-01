Bucate tradiţionale pentru bolnavii din Spitalul Judeţean

Tradiţia spune că de Crăciun toţi membrii familiei ar trebui să se adune în jurul mesei cu sarmale, friptură de porc, cozonaci, etc. Pacienţii internaţi în clinicile Spitalului Judeţean nu au avut cum să ia parte la masa de Crăciun, însă conducerea unităţii sanitare a decis să le ofere bolnavilor bucate tradiţionale. În Ajunul Crăciunului, bucătăresele au început să prepare sarmalele, friptura de porc, cozonacii şi diferitele dulciuri, pa care le-au servit, pe 25 decembrie, pacienţilor. “Este adevărat că mîncarea de spital nu este la fel ca cea de acasă, însă e bună. Este foarte greu să fii departe de familie cînd sînt sărbătorile, însă în ceea ce priveşte mîncarea tradiţională, simţim şi noi că este Crăciunul. Am mîncat sarmale, friputră de porc şi cozonac. Am primit portocale şi diferite prăjituri”, a spus Mihai Danciu, unul dintre pacienţi. Bucătăresele spitalului spun că şi pentru Anul Nou vor avea un meniu special pentru bolnavii care nu au restricţii alimentare. Doctorii nu au făcut nicio excepţie, iar bolnavii care nu au avut voie să consume carne de porc sau grăsime, au primit mîncare de regim.