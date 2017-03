Bucureștiul în top zece cele mai ieftine orașe ale lumii

Bucureștiul se află printre zece cele mai ieftine orașe ale lumii, conform unui clasament realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) în funcţie de costulul vieţii, la egalitate cu Kiev şi New Delhi, dar mai scump decât Mumbai, Alger sau Karachi.

Cel mai ieftin oraș este Alma-Ata din Kazahstan, urmat de Lagos (Nigeria) și Bangalore (India). Bucureștiul ocupă ultima poziție, la egalitate cu Kiev și New Delhi.

Cel mai scump oraș al lumii este Singapore, urmat de Hong Kong și Zurich, iar următoarele două poziții sunt ocupate de două orașe din Japonia: Tokyo și Osaka.

În top zece cele mai scumpe orașe se regăsesc patru metropole europene: Zurich (locul patru), Geneva (7), Paris (8) și Copenhaga (10).

The Economist Intelligence Unit (The EIU) este divizia de cercetare și analiză a Grupului The Economist.