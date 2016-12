Bucuria nebunilor

Se spune că, de regulă, schimbarea şefilor generează o stare de frenezie în rîndurile nebunilor. Constat că, în PD-L Constanţa, diverşi domni manifestă o pasiune ieşită din comun pentru schimbările cu orice preţ la vîrful partidului. Au sau nu au treabă, ei vor să schimbe preşedintele. Au sau nu au chef de reforme, dumnealor votează de-a valma orice decizie care stă la baza unor excluderi în masă din partid. Sînt şi pedelişti care tînjesc după atmosfera de un profund talmeş-balmeş, sursă sigură de confuzii şi decizii aberante. În acest context, domnii în cauză au salutat cu un entuziasm de nedescris revenirea la Constanţa a doamnei Elena Udrea. Nu în calitate de ministru al Turismului, pentru că freneticii săi susţinători nu au nicio legătură cu domeniul de activitate enunţat, chit că cei mai mulţi dintre ei sînt foarte bine bronzaţi. Sub înţeleapta conducere a lui Adriean Videanu, ministreasa Turismului a primit noi sarcini de partid. Practic, sînt sarcini mai vechi, dar reactualizate. În fapt, Elena Udrea trebuie să dea din nou la întors organizaţia judeţeană Constanţa a PD-L. Ceea ce a făcut şi vara trecută, cînd a lăsat partidul într-o stare de vraişte de nedescris. Se pare că, de-a lungul existenţei sale, PD-L Constanţa repetă anumite cicluri. La exact un an de la scandalul cu fulgi cu tot din această formaţiune politică, deşirată ca un ghem de lînă, Elena Udrea revine cu ghilotina ei de serviciu. Reamintesc că, în perioada amintită, a “decapitat” fără măsură tot ceea ce i-a ieşit în cale. Dacă vă amintiţi, excluderile din partid erau făcute pe bandă rulantă, în producţie de serie. Fără prea multe vorbe, fără explicaţii şi fără nicio legătură cu democraţia de partid! În aparenţă, am asistat la o “execuţie în masă”, dar, în realitate, au fost urmărite cîteva ţinte precise. Printre cei vînaţi s-au numărat, în primul rînd, colaboratorii apropiaţi ai lui Stelian Duţu, trecut, la acea oră, pe tuşă. E drept, cîţiva dintre ei, doar cîţiva, au “supravieţuit” ca prin minune. Mă refer, în mod deosebit, la Titi Chirilă şi Senol Zevri, care au scăpat ca prin urechile acului de sabia de samurai a Elenei Udrea! Din victime sigure, cei doi au ajuns “oameni de nădejde”! Alţii, precum Tănase Barde, au fost azvîrliţi peste gardul partidului, cum, de altfel, se procedează în astfel de cazuri, pierzîndu-şi urma într-un zdrăngănit îngrozitor de tinichele. Dincolo de toate aceste măsuri, unele dintre ele de-a dreptul aberante, nu s-a făcut absolut nimic în partid, dovadă starea de provizorat dominantă şi în prezent. După ce a făcut muncă de partid cu poşetuţa de mînă, Elena Udrea a lăsat PD-L Constanţa într-o ceaţă groasă. În urma ei, ca să dreagă busuiocul, au venit domnii parlamentari Eugen Preda şi Canacheu, dar, vorba românului necăjit, “dijaba”. Cu toate că experienţa de la Constanţa nu a fost una benefică, surprinzător, soarta PD-L Constanţa este lăsată din nou în mîinile Elenei Udrea! Desigur, spre satisfacţia deplină a celor care abia aşteaptă să asiste la noi şi incisive cafturi politice. De fapt, organizaţia cu pricina stă de multă vreme pe un butoi de pulbere. Nu trebuie decît să vină fata cu fitilul! În ceea ce-l priveşte pe Mircea Banias, nu cred că, pentru domnia sa, colaborarea, să-i zicem aşa, cu Elena Udrea va fi de bun augur. Din cîte ştiu, altcineva se bucură de simpatia acesteia… Cum lui Banias îi cam trag unii clopotele, mă aştept la noi diversiuni în PD-L Constanţa. Acum, sigur, totul depinde şi de disponobilitatea doamnei Udrea de a se împărţi în mod egal între turism şi munca de partid. O să-i fie destul de greu, pentru că fitiliştii nu-i vor da pace. Deja, din cîte observ, în ce priveşte bilanţul europarlamentar, s-a trecut de la laude la critici. E semn clar că Elena Udrea este aşteptată de unii cu interesul generat de apropierea Congresului. Trăiască şi înflorească, Elena să scormonească!