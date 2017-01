Bucurii şi regrete pentru sportivii constănţeni în 2008

Sportul constănţean a încheiat, luni seară, la Teatrul de Stat, unul dintre cei mai dificili ani. Deşi 2008 a găzduit în vară Jocurile Olimpice de la Beijing, sportul constănţean nu s-a mai bucurat la fel de mult aşa cum a făcut-o în 2004, după medaliile olimpice de la Atena. În ciuda acestui fapt, performanţele înregistrate pe plan intern şi internaţional au păstrat Constanţa în prim planul sportului românesc, lucru care i-a mulţumit pe organizatorii “Galei Sportului Constănţean”. Cum toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără sprijinul important al autorităţile locale, Elena Frîncu, directorul DSJ, a ţinut să mulţumească în mod oficial celor care au susţinut sportul constănţean şi a înmînat o cupă Consiliului Judeţean. „Le mulţumim pentru că, indiferent de culoarea politică, atunci cînd s-a supus la vot aprobarea bugetului pentru un proiect sportiv toată lumea a răspuns afirmativ. Este foarte important ca atunci cînd ai nevoie de ajutor să nu baţi la uşi închise”, a spus Frîncu.

Cu regrete sau bucurii, dar şi cu speranţa că va urma un an cu mult mai multe rezultate de valoare, sportivii şi conducătorii cluburilor din Constanţa au împărtăşit din mulţumirele şi dezamăgirile trăite în anul ce stă să se încheie.

„A fost un an foarte bun, avînd în vedere participarea mea la Jocurile Olimpice şi medalia de la Campionatele Europene. Sînt foarte fericită de aceste rezultate şi cred că este loc de mai bine. De la anul care vine mă aştept să fiu sănătoasă pentru că asta este foarte important şi cu multă muncă cred că voi ajunge mult mai sus. Îmi este puţin greu pentru faptul că nu mai sînt lîngă domnul Filimon, sperăm pînă la urmă să mă obişnuiesc. M-am acomodat la clubul din Italia deşi îmi este foarte greu departe de casă” - Eliza Samara, locul 7 cu echipa României de tenis de masă, din care a mai făcut parte şi Iulia Necula, la Jocurilor Olimpice de la Beijing.

„A fost un an greu, nu tocmai plăcut. Nu am avut rezultatele pe care le aşteptam. Ne bucurăm că se încheie şi aşteptăm ca în 2009 să avem rezultate mai bune şi să fim mai împliniţi” - Mihaela Pîrîianu, cea mai bună handbalistă constănţeană din 2008.

„Se încheie un an de la care poate aşteptam o medalie olimpică. Nu s-a întîmplat aşa, dar sîntem foarte mulţumiţi de timpii înregistraţi aşa că pot spune că a fost un an excelent. Urmează un an în care va avea loc Campionatul Mondial din Italia, iar Răzvan (n.r. - Florea) cred că nu şi-a spus încă ultimul cuvînt în înot. Eu sper într-o încheiere de carieră la Răzvan poate la anul, dar acolo sus în topul mondial” - Gina Handrea, antrenoarea singurului medaliat olimpic al nataţiei masculine româneşti, Răzvan Florea, care a absentat de la “Gala Sportului constănţean” deoarece sportivul de la CS Farul tocmai se întorcea din Franţa, de la un concurs.

„A fost cel mai bun an al meu de pînă acum şi sper ca 2009 să fie unul şi mai bun. Îmi doresc rezultate şi mai bune şi să-mi depăşesc recordul personal” - Cristina Toma, atletă CSS 1 - CS Farul.

„Sperăm să ne menţinem acolo sus pe primul loc în cadrul Campionatelor Mondiale. Ne bucurăm că sîntem constănţeni şi că aceste rezultate ajung la Constanţa. Urmează un an în care vor avea loc Campionatele Europene şi sperăm să nu coborîm din clasamentul cu care am obişnuit lumea. Aşteptăm rezultate bune atît a seniori, cît şi la juniori” - Cristiana Spînu, antrenoarea lotului naţional de gimnastică aerobică juniori.

„Mă bucur tare mult ori de cîte ori ajung la Constanţa. Am foarte mulţi prieteni aici şi de fiecare dată găsesc aceaşi atmosferă plăcută şi caldă, oameni cu care mă ştiu din perioada în care concuram”, a spus fosta mare gimnastă, Andreea Răducan, prezentatoarea Galei şi în acest an.