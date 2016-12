Budismul, datat în premieră

DESCOPERIRE SPECTACULOASĂ Vestigiile unei structuri arheologice au fost descoperite în situl naşterii lui Buddha, în Nepal, permiţând, pentru prima oară, datarea ştiinţifică a vieţii acestuia şi analiza felului în care a apărut budismul în secolul al VI-lea î.Hr. Săpăturile realizate sub templul Maya Devi de la Lumbini au scos la lumină vestigiile unei structuri de lemn care a putut fi datată ştiinţific în sec. al VI-lea î.Hr., a explicat arheologul Robin Coningham, de la Universitatea britanică Durham. Efectuându-se săpături sub un templu din cărămidă, s-a descoperit că acesta era un sanctuar al altei structuri. Mai multe gropi pentru stâlpi au fost descoperite. În plus, descoperirea şi analiza rădăcinilor de arbori pietrificaţi arată că acest spaţiu era descoperit, pentru că un arbore se afla la origine în acel loc. Potrivit tradiţiei budiste, Siddharta Gautama, devenit apoi Buddha, s-a născut la Lumbini, în timp ce mama lui însărcinată se afla pe drum pentru a merge la părinţii ei. Femeia ar fi strâns ramurile unui copac în timpul naşterii.

DE LA CULT LOCAL LA RELIGIE Această descoperire majoră aduce elemente noi într-o dezbatere foarte veche cu privire la viaţa lui Buddha. Viaţa sa este cunoscută doar prin tradiţia orală sau texte posterioare vieţii sale, care îi datează naşterea în sec. al VI-lea sau al IV-lea î.Hr. Până acum, cele mai vechi structuri budiste din Lumbini datau din sec. al III-lea î.Hr., din vremea împăratului Asoka, care a răspândit budismul din Afganistanul de azi până în Bangladesh. Continuitatea directă pe care o ilustrează vestigiile de la Lumbini reflectă dezvoltarea budismului, care a început ca un cult local, iar apoi s-a răspândit în lume.

Situl de la Lumbini, aproape de graniţa de nord a Indiei, este înscris pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO şi este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale budismului, frecventat de un milion de persoane pe an. Directoarea generală a UNESCO, Irina Bokova, a indicat, într-un comunicat, că ”organizaţia este mândră să fie asociată cu această descoperire importantă a unui loc sacru al uneia dintre cele mai vechi religii din lume”. Religia budistă numără circa 500 de milioane de adepţi în întreaga lume

O NOUĂ DATARE PENTRU EGIPTUL ANTIC Fascinaţia pentru relicvele trecutului a dus la studii minuţioase care astăzi ne permit să avem o imagine destul de clară asupra Antichităţii. Arheologii Universităţii Oxford din Marea Britanie au oferit o nouă dată în datarea apariţiei imperiului egiptean. Folosindu-se de datarea cu carbon şi de modele informatice, specialiştii britanici susţin că primul conducător al Egiptului antic, regele Aha, a domnit în jurul anului 3100 î.Hr. Până acum se credea că perioada predinastică a grupurilor care s-au aşezat de-a lungul Nilului a început cu 4.000 de ani î.Hr., dar, în realitate, analizele au evidenţiat că este vorba despre 3.700 - 3.600 de ani. Noua datare scoate în evidenţă progresul extraordinar al civilizaţiei egiptene, care în numai trei-patru sute de ani a reuşit să se transforme într-un mare imperiu, ale cărui monumente încă fascinează şi azi.

NOI RELICVE Era descoperirilor nu s-a terminat însă în Egipt. O echipă de arheologi cehi a descoperit mormântul vechi de 4.000 de ani al unui medic al faraonilor egipteni, în situl Abusir, la sud-vest de Cairo, după cum a anunţat Ministerul pentru Antichităţi din Egipt. Această descoperire este importantă, pentru că acel mormânt este al unuia dintre cei mai mari medici din epoca constructorilor de piramide, care aveau o relaţie strânsă cu faraonul. Situl Abusir include mai multe piramide ale faraonilor din a V-a dinastie, care au domnit în Egiptul de Sus cu circa 2.500 de ani î.Hr. Cimitirul în care a fost descoperit acel mormânt are dimensiunile de 21 metri x 14 metri, iar zidurile sale, înalte de patru metri, sunt din calcar. Arheologii vor să înceapă o serie de săpături pentru a căuta mumii în acel cimitir, în care, după câte se pare, au fost înmormântaţi mai mulţi membri provenind dintr-o singură familie.