Bufonul Rigoletto, întâmpinat cu aplauze

La Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, primul spectacol de operă al anului 2016 l-a avut în prim-plan pe bătrânul bufon Rigoletto de la curtea ducelui de Mantua, pentru care imensa suferința de tată este mai apăsătoare decât propria-i infirmitate. Titlul verdian a stârnit interesul publicului meloman, care, sâmbătă seară, a venit în număr mare la teatru, sfidând stropii de ploaie, vântul și avertizările meteorologice de vreme rea.

Covârșitoare și răvășitoare prin marea încărcătură emoțională, opera „Rigoletto”, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu, l-a avut în rolul principal pe baritonul bucureștean Ștefan Ignat. Dificilul rol al bătrânului bufon Rigoletto era unul dintre puținele care-i lipseau din cariera solistică. A debutat cu el în vară, la Opera Română Craiova, și l-a interpretat, pentru a doua oară, pe scena tomitană, în orașul copilăriei sale. „Este al doilea spectacol pe care îl fac. Primul a fost la Craiova, al doilea aici, la Constanța, orașul meu de suflet, unde am copilărit. La Constanța am mereu parte de o primire călduroasă din partea ochestrei și a corului, a publicului cunoscător și iubitor de operă. Mă simt foarte foarte bine aici. Așa m-am simțit și sâmbătă seară. „Rigoletto” este un spectacol unic, cu o muzică atât de frumoasă... Iar rolul este foarte dificil, complex, măreț, de compoziție. Se spune că trebuie abordat în jurul vârstei de 40-45 de ani. Iată că l-am abordat și eu după 45 de ani. E unul dintre puținele roluri care îmi lipseau. Îmi doreau de foarte multă vreme să-l interpretez. Sigur, va crește, după primele două-trei spectacole”, a spus baritonul Ștefan Ignat.

APLAUZE LA SCENĂ DESCHISĂ ŞI EMOŢII În rolul frivolului duce de Mantua, publicul l-a regăsit pe Robert Nagy, tenor de talie internațională, aplaudat la scenă deschisă pentru interpretarea faimoaselor arii: „Ella mi fu rapita” și „La donne e mobile”.

Soprana Smaranda Drăghici i-a împrumutat glasul său inocentei Gilda. „Pentru mine, Gilda este un rol foarte drag, special. Îl cânt întotdeauna cu melancolie. Nici nu îmi vine să cred că au trecut aproape zece ani de la debut (n.r. - a debutat în acest rol, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, în 2007, pe când era studentă în anul III, la Conservator, avându-l ca partener de scenă pe baritonul Camil Mara). Recunosc că am emoţii din ce în mai mari la fiecare apariţie”, a spus Smaranda Drăghici.

Celor trei soliști lirici din rolurile principale li s-au alăturat, într-un spectacol emoţionant: mezzosoprana Lucia Mihalache - Maddalena, basul Constantin Acsinte - spadasinul Sparafucile, mezzosoprana Gabriela Dobre - Giovanna și basul Laurenţiu Severin - contele Monterone. Curtenii din suita ducelui de Mantua, frivoli ca şi stăpânul lor, au fost interpretați de baritonul Marius Eftimie, expresiv în rolul lui Marullo, Iulian Bratu - contele Ceprano, Andrei Băican - Matteo Borsal. Lor li s-a alăturat Ionela Duma - contesa Ceprano, Silvia Simionescu - pajul şi Octavian Minea - uşierul, dar și corul TNOB, care a contribuit la succesul spectacolului.

Citește și:

Rigoletto și Floria Tosca vă invită la Operă

Sală arhiplină la Concertul de Anul Nou de la Teatrul „Oleg Danovski”