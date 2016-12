B.U.G. Mafia deschide seria unor concerte „incendiare”

„Am venit la Constanţa pe schiuuuuri!!!”, a strigat Tataee de pe scenă, la primele ore ale dimineaţii de sâmbătă, în timpul concertului pe care B.U.G. Mafia l-a susţinut în Constanţa, amuzat de sintagma apărută în cotidianul Telegraf, referitoare la faptul că, în 2010, celebrii hip-hop-eri îşi încep în forţă seria concertelor de pe litoral... chiar înainte de a se fi topit zăpada. La fel ca şi în ultimii doi ani, primul show ţinut de celebra trupă la malul mării a avut loc în club Two. Dacă însă se ţine seama de faptul că înaintea acestui eveniment artiştii undergound-ului autohton au mai concertat şi în luna decembrie, tot în prezenţa unui public numeros şi entuziast, se poate spune că formaţia este una dintre cele mai apreciate de constănţeni.

Ca de fiecare dată, Tataee, Uzzi şi Caddy au „incendiat” spiritele în sală şi au realizat un show excelent, în stilul propriu. Cei 500 de spectatori au „completat” scena şi au dansat în lumina laserelelor şi a afectelor pirotehnice, fără întrerupere, aproape o oră, alături de cei trei. Chiar dacă publicul constănţean al celor de la B.U.G. Mafia nu a dat vreodată semne de anemie, nu puţini sunt aceia care au recunoscut că scena a fost „înfierbântată”, cu mult înainte de sosirea bucureştenilor, de către animatoarele din club Two, astfel că, la sosirea celebrilor hip-hop-eri, fanii acestora... care deja „respirau pe gură”, s-au dezlănţuit efectiv. Pentru că repertoriul trupei nu este deloc modest, nu puţini petrecăreţi au răguşit încercând să acopere boxele, nu doar în timpul show-ului, ci şi în pauze. Pentru proprietarii localulului însă, show-ul de vinerea trecută nu este un eveniment izolat: „O dată cu B.U.G. Mafia am dat startul unei serii de concerte de excepţie. Pe moment vă pot spune doar că, pe 5 februarie, urmează un alt spectacol incendiar, cu cei de la Paraziţii, după care va urma Smiley. Începem în forţă acest an. În ciuda crizei, activitatea concertistică este şi va fi intensă şi sperăm să o ţinem tot aşa cât timp vom avea aceeaşi colaborare excelentă cu toţi colaboratorii noştri. Mai mult, pe lângă aceste concerte cu care vom încerca să răsfăţăm apetitul constănţenilor pentru distracţii reuşite, nu vom exclude elementul surpriză, prin care ne vom manifesta respectul şi ataşamentul faţă de clienţii noştri fideli”, a declarat Răzvan Mocioi, managerul clubului Two.

Pentru B.U.G. Mafia, noul an loveşte sub centură criza. În ediţia următoare vom reveni cu un scurt interviu realizat după concertul din club Two cu Tataee, referitor la noutăţile discografice, starea muzicii underground din România şi... magazinele de vise.