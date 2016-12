Buget cu 40% mai mic decât în 2009

La fel ca multe alte primării din judeţul Constanţa, Primăria comunei Independenţa are serioase probleme în ceea ce priveşte asigurarea banilor de salarii. Primarul comunei, Cristea Gâscan, a declarat că bugetul previzionat pentru 2010, care va fi aprobat cel mai târziu săptămâna viitoare, este cu 40% mai mic decât cel din 2009. „Situaţia financiară este proastă în acest an. Din cauza bugetului redus, am fost nevoiţi să trimitem deja în şomaj 11 persoane din cadrul primăriei. Pot spune că, până în luna iunie a acestui an, ne vom descurca cu salariile şi cheltuielile de întreţinere la nivel de comună. Pe urmă nu ştim ce vom face. Singura soluţie ar fi externalizarea Serviciului de apă-canal şi trasferarea acestuia către RAJA, situaţie în care am reuşi să economisim o sumă considerabilă care ne-ar asigura salariile şi cheltuielile de întreţinere până la sfârşitul anului”, a declarat Cristea Gâscan. El a precizat că săptămâna viitoare aşteaptă să primească răspunsul de la ministere în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor integrate pe care le-au depus. „Eu sper să primim un răspuns favorabil, adică să primim finanţare pentru aceste proiecte. Fără aceste fonduri nu vom reuşi să dezvoltăm comuna dintr-un buget care nu ne ajunge nici măcar pentru plata salariilor”, a mai spus Gâscan.