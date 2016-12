Buget de austeritate pentru investiţii

Primăria comunei Independenţa s-a numărat printre primăriile care nu au reuşit să beneficieze de fondurile europene pentru dezvoltarea infrastructurii. „Chiar dacă am avut proiectele bine puse la punct, la autoritatea de management nu s-a luat în considerare acest lucru, banii fiind alocaţi cu predilecţie la comandă politică. În aceste condiţii ne vedem nevoiţi să ne limităm la propriile resurse, care abia dacă ne ajung pentru salalrii”, a declarat primarul Cristea Gâscan. El a precizat că, în lipsa banilor de la bugetul local, nu trebuie să fie neglijate problemele comunităţii. „Din puţinul pe care îl avem încercăm să rezolvăm câteva din problemele pe care le avem la nivelul comunei. Am avut noroc că au venit câţiva investitori interesaţi de potenţialul comunei pentru un eventual parc eolian. Din banii încasaţi pe certificatele de urbanism pe care le-am eliberat am reuşit să pregătim unităţile de învăţământ pentru începerea anului şcolar, să reabilităm sediul primăriei şi alte clădiri. Acum aşteptăm să vină investitorii pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie, banii pe care îi vom obţine urmând să-i folosim tot pentru comunitate. De fapt, dorim ca, cu aceste fonduri pe care le vom avea la buget, să reabilităm o clădire din fostul CAP din satul Olteni, unde să facem un centru administrativ, cu poliţie, dispensar şi unde să funcţioneze şi un birou de audienţe. Am încercat să facem acest lucru la nivelul fiecărui sat ce aparţine de comuna Independenţa, pentru ca locuitorii din satele arondate să nu fie nevoiţi să se deplaseze până la Primărie, ci să mergem noi la ei”, a spus Gâscan.