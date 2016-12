Buget de criză

Consilierii locali constănţeni au aprobat, vineri, bugetul provizoriu al municipiului Constanţa pentru anul 2010. Aşa cum anunţa primarul Radu Mazăre încă de la mijlocul lunii ianuarie, anul 2010 va fi unul dificil pentru autoritatea locală, care este nevoită să echilibreze bugetul prin reducerea cheltuielilor. Prin bugetul aprobat vineri, Primăria şi Consiliul Local Municipal (CLM) Constanţa au impus o serie de restricţii în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare. Încă din 2005, municipiul Constanţa a fost vitregit la capitolul alocării de fonduri de la Guvern, anul 2010 nefăcând excepţie de la regulă. În aceste condiţii, când ani la rînd, bugetul nu a fost susţinut de la centru, situaţie peste care s-a suprapus criza financiară, bugetul local va fi mai mic cu aproximativ 20 de milioane de euro decât cel de anul trecut. „Pornim în construcţia bugetului cu restricţii la anumite capitole, astfel încât, în 2010, să avem cheltuieli mai mici”, a declarat Mazăre. „Nu vom mai acorda bunuri de uz casnic - frigidere, maşini de spălat şi televizoare - persoanelor aflate la prima căsătorie, reuşind să facem o economie la buget de 375.000 de lei. Suma care se acordă persoanelor ce împlinesc vârsta de 80 de ani se diminuează de la 500 de lei, la 300 de lei, obţinând astfel o economie la buget de 600.000 lei. De asemenea, nu vom mai face niciun fel de investiţie nouă”, a afirmat Mazăre. Totodată, nu se vor mai acorda ghiozdane şi rechizite pentru preşcolari şi şcolari - economie de 950.000 de lei. Dacă până anul trecut autoritatea locală a investit în divertismentul din staţiunea Mamaia, în sezonul 2010 nu se vor mai organiza spectacole culturale şi sportive în Mamaia, ceea ce înseamnă o economie la buget de 10 milioane de lei. „Vara aceasta nu se va mai face nimic în staţiunea Mamaia. Dacă avem şanse ca Ministerul Turismului să ne susţină financiar, atunci vom face concursul de formula 1 pe apă, facem şi concursul de avioane, facem şi spectacole. Până în prezent, nu am primit nimic concret de la Elena Udrea. Nu putem să diminuăm din programele sociale şi să susţinem singuri turismul de litoral din România. Dacă nu ne dă bani, nu facem nimic”, a precizat Mazăre. Acordarea de pachete pensionarilor cu pensii până la 800 de lei şi persoanelor peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoanelor cu handicap şi celorlalte persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale se va face nu de 12 ori pe an, ci doar de 8 ori pe an, economisindu-se la buget şase milioane de lei. Nici cluburile sportive nu vor mai primi foarte mulţi bani de la municipalitate, la acest capitol autoritatea locală urmând să facă o economie bugetară de 6 milioane de lei. Unul din proiectele sociale demarate de autoritatea locală va fi oprit: nu se vor mai înfiinţa alte cluburi pentru pensionari, iar pentru cele existente se vor diminua cheltuielile. “Situaţia este dificilă şi pentru RATC, care porneşte în acest an cu un deficit bugetar de 20 de milioane de lei. Ei au de recuperat bani de la Casa de Pensii, pe care nu i-au primit. În aceste condiţii, studenţii nu vor mai beneficia de subvenţia de 50% a abonamentului pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun”, a mai spus Mazăre. Bugetul a fost aprobat cu 4 abţineri, consilierii PNL şi un reprezentant al PD-L nefiind de acord cu anumite puncte din buget.