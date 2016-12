Buget de supravieţuire şi indolenţă guvernamentală

Primăria comunei Topraisar este singura din judeţul Constanţa care a finalizat programul de extindere şi reabilitare a sistemului de apă şi canalizare. Proiectul ar fi trebuit finalizat încă din anul 2010, însă Guvernul a amânat nejustificat plăţile pentru finalizarea lui. „Anul trecut am fost foarte aproape să nu primim banii necesari finalizării proiectului. În urma unei expertize, s-a constatat faptul că orice întârziere ar fi compromis lucrările efectuate până atunci. Aşa că am primit banii necesari şi am terminat proiectul. Din nefericire, acesta este singurul proiect pe care am reuşit să îl ducem până la capăt, pentru că bugetul, şi aşa subţiat de fostul Guvern Boc, nu ne permitea să facem alte investiţii. Singurii care ne-au ajutat au fost cei de la Consiliul Judeţean Constanţa care, prin Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, au finanţat lucrările de asfaltare a unor străzi din comună. Pentru acest an, am fi dorit să facem două parcuri în comună, dar cei de la Ministerul Mediului au oprit programul. Proiectul nostru pentru cele două parcuri era depus încă din 2009, dar au primit bani doar primarii de culoarea politică apropiată de cea a puterii”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. El a precizat că bugetul din 2012 este asemănător cu cel de anul trecut. “Este un buget care ne asigură supravieţuirea. Poate cu susţinerea CJC vom reuşi să reabilităm o serie de obiective din comună care au nevoie de acest lucru”, a spus primarul.