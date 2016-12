Buget în funcţie de nevoi şi posibilităţi

PROIECŢIE După ce Parlamentul a adoptat bugetul de stat pe acest an, fiecare autoritate locală a început să-şi facă propriile socoteli cu privire la cheltuielile şi veniturile pe care le-ar putea încasa în 2013. Una dintre administraţiile care s-au grăbit să-şi voteze bugetul este cea de la Cernavodă, unde aleşii s-au aşezat la masă, pentru a împărţi puţinii bani ai oraşului. Şi, chiar dacă nevoile sunt multe, gospodarii oraşului au găsit o formulă pentru a împăca pe toată lumea. Responsabilul cu alcătuirea bugetului pe 2013, primarul Gheorghe Hânsă, a declarat că o variantă de buget va fi analizată, luni, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local. „Nimic nu este bătut în cuie, iar consilierii pot aduce îmbunătăţiri”, a spus Hânsă. El a adăugat că Primăria va miza în acest an pe un buget de venituri şi cheltuieli de 36,5 milioane de lei, cu 500.000 de mai mult faţă de anul trecut. „Este o estimare. Una realistă, ţinând cont de vremurile în care trăim. E chiar satisfăcător, dar cu siguranţă banii nu ajung. Toate sectoarele vor primi mai puţini bani decât ar fi nevoie. Chiar şi aşa, toată lumea va fi împăcată”, a spus Hânsă.

INVESTIŢII Edilul oraşului Cernavodă spune că o sumă importantă - un milion de lei - va fi alocată înlocuirii şi extinderii reţelelor de termoficare şi de canalizare menajeră. „Multe dintre conducte sunt vechi şi trebuie schimbate, dar avem şi zone în care canalizarea menajeră şi reţeaua de termoficare nu există”, a spus primarul. La fel de importantă este, în viziunea edilului, şi refacerea tramei stradale. „O luăm sistematic. După ce am refăcut infrastructura subterană, în acest an vom trece la refacerea carosabilului şi a trotuarelor. Vom începe cu cele mai importante străzi”, a spus Hânsă, care a precizat că va aloca acestei acţiuni peste două milioane de lei. Şi cum banii din buget nu sunt de ajuns, conducerea administraţiei locale a prevăzut şi sume pentru confinanţarea unor proiecte, care se vor derula din fonduri europene sau guvernamentale. „Cel mai important proiect pe care dorim să-l realizăm în acest an este cel de reabilitare termică a blocurilor, pentru care am şi pus deoparte cota noastră de finanţare, urmând ca atunci când Guvernul va lansa linia de finanţare pentru anveloparea imobilelor să accesăm acest program”, a afirmat Gheorghe Hânsă.