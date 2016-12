Buget insuficient pentru tratarea sclerozei multiple

Reprezentanţii Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APAA) apreciază, şi în 2014, un buget insuficient pentru tratamentul sclerozei multiple, la fel de mic ca şi în 2013. Astfel, pacienţii i-au trimis, ieri, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, o scrisoare în care atenţionează asupra situaţiei şi cer de urgenţă majorarea bugetului, astfel încât să aibă acces la tratament toţi cei care au nevoie. „Conform datelor făcute publice de către CNAS, bugetul total alocat Casei pentru 2014 este în creştere faţă de anul 2013 şi se ridică la 22,559 miliarde lei, însă fondurile alocate Programului naţional de tratament al bolilor neurologice, care include tratamentul pentru scleroză multiplă, au rămas la acelaşi nivel ca şi în anii precedenţi”, susţine APAA. Potrivit Asociaţiei, din cauza restricţiilor bugetare, realitatea cu care se confruntă pacienţii cu scleroză multiplă este una dramatică, în condiţiile în care 500 dintre ei se află, în acest moment, pe listele de aşteptare, având de stat chiar mai mult de un an până la introducerea pe tratament. “Valoarea tratamentului necesar unui bolnav poate ajunge între 10.000 şi 20.000 euro/an. În plus, pacienţii care necesită escaladarea tratamentului nu pot beneficia de tratamentul adecvat stadiului de boală, întrucât costul mediu decontat prin program este mai mic decât costul medicamentului cel mai ieftin utilizat în tratamentul pacienţilor (de exemplu, costul tratamentului anual cu Interferon beta-1b - cel mai ieftin produs - este de 43.200 lei vs. 42.000 lei alocaţi prin program)”, a precizat sursa citată. Ultimele date ale Platformei Europene de Scleroză Multiplă, cuprinse în Barometrul de analiză a situaţiei pacienţilor cu scleroză multiplă, arată că România ocupă locul 29 din 33 de ţări europene în ceea ce priveşte accesul la terapii de ultimă generaţie. Pe primele locuri se află ţări precum Germania, Norvegia, Suedia sau Islanda.