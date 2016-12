Buget la limita supravieţuirii

Primăria comunei Pecineaga nu îşi permite niciun fel de investiţie, cel puţin până la sfârşitul anului, având în vedere că bugetul pe care îl are acum abia îi asigură funcţionarea până la 31 decembrie 2012. „După câştigarea alegerilor, am găsit o Primărie îndatorată. Peste un milion de lei reprezintă datoriile pe care Primăria Pecineaga le are către diverse societăţi care au executat la un moment dat diferite lucrări, pentru care nu şi-au primit banii. Şi asta în condiţiile în care bugetul primăriei nu depăşeşte 700-800.000 de lei. De la preluarea mandatului încerc să gestionez situaţia pe care am găsit-o şi să menţin instituţia pe linia de plutire. Banii pe care îi avem acum nu ne ajung decât pentru salarii”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru. El a precizat că a solicitat ajutor financiar de la Consiliul Judeţean Constanţa pentru achiziţionarea combustibilului necesar încălzirii instituţiilor publice peste iarnă. (R.N.)