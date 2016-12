Buget mai mic cu 200.000 de lei

Pentru comunele mici, fiecare ban la bugetul local contează, de aceea variaţiile de buget de la an la an, care ba aduc un buget mai mic, ba mai mare, sunt semnificative pentru administraţiile locale. Pentru 2011, Primăria Vulturu are un buget estimat de 1,1 milioane de lei, mai mic cu aprox. 200.000 de lei faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că autorităţile locale trebuie să reducă şi mai mult din cheltuieli faţă de anul trecut, deşi acestea cresc de la an la an. Primarul comunei, Eugen Berbec, spune că se aştepta ca vistieria Primăriei să fie mai goală faţă de anul trecut şi a avut dreptate pentru că, într-adevăr, banii sunt mai puţini. „Pe 28 ianuarie am avut şedinţă de Consiliu Local, în cadrul căreia am aprobat bugetul local şi l-am împărţit cum am ştiut mai bine. Bugetul e mai mic faţă de anul trecut, ne ajunge să funcţionăm şi doar atât. Mai mult nu”, a declarat primarul din Vulturu.