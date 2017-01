Buget mai mic cu o treime

Ca multe alte administraţii locale, Primăria Lipniţa are, în acest an, un buget local mai mic decât anul trecut. Primarul comunei, Florin Onescu, spune că în 2011 va trebui să se descurce cu un buget cu o treime mai mic decât cel de anul trecut, deşi cheltuielile sunt mai mari şi mai multe decât în 2010. „Vom încerca să ne descurcăm cu banii pe care îi avem. Pentru salariile angajaţilor pentru întreg anul aveam bani şi am alocat şi pentru servicii şi alte cheltuieli din Primărie. Inlcusiv pentru cheltuieli de întreţinere a unităţilor de învăţământ din comună”, a mai spus primarul comunei.