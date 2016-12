Buget naţional tributar clicii portocalii

Toate bugetele propuse şi discutate ieri în comisiile de specialitate din Parlament au primit avizul consultativ pentru aprobarea în plen. Unele dintre ele au plecat din comisii cu amendamente, altele cu sume mai mici sau mari decât era prevăzut în proiectul supus dezbaterii. Imediat după ce a obţinut girul Parlamentului, premierul Emil Boc vorbea de o restructurare masivă în rândul instituţiilor statului, restructurare care din nefericire nu s-a produs acolo unde trebuia. Astfel, la nivelul Secretariatului General al Guvernului, prin restructurarea lui Boc, bugetul pentru 2010 a crescut faţă de 2009 cu 174%. Aşa cum era şi normal Guvernul Boc urmăreşte concedierea oamenilor din teritoriu, crescând fără niciun fel de argument numărul angajaţilor la nivel central. O altă instituţie care a beneficiat de o creştere consistentă a bugetului a fost Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, unde anul 2010 aduce un surplus bugetar de 40%. Având în vedere că STS a lucrat cot la cot cu staff-ul de campanie la PD-L la numărarea voturilor de la prezidenţiale, era şi normal ca recompensa să fie pe măsură. La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea se plânge că are un buget cu 38% mai mic decât cel din 2009, uitând însă că are o grămadă de angajaţi în teritoriu care trăiesc foarte bine pe banii contribuabililor fără a face nimic. Ministerul Învăţământului s-a trezit cu un buget mai mic cu aprope 60% faţă de cel de anul trecut în ceea ce priveşte investiţiile, parlamentarii PSD susţinând că vor depune amendamente la bugetul de stat pentru ca sumele alocate învăţământului să fie cel puţin la nivelul celor din 2009. După cum se observă, Guvernul Boc marşează pe ideea de a lua de la ministerele esenţiale pentru a plăti datoriile din campania electorală şi pentru a recompensa structurile de stat care s-au implicat serios în alegerea lui Băsescu pentru un al doilea mandat. Aşa cum se prezintă în prezent acest buget care are depuse peste 2.500 de amendamente, nu ar fi exclus ca cel târziu în luna martie să asistăm la importante mişcări sociale care să pună serioase probleme Guvernului Boc.