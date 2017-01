Buget pe 2011 cu şpagă parlamentară!

Sfârşitul anului 2010 se apropie cu paşi repezi. Din nefericire pentru români, bugetul naţional pentru anul 2011 întârzie să apară, şi nu pentru că ar fi cine ştie ce probleme, ci pentru simplul fapt că premierul Emil Boc şi ai lui miniştri au dorit mai întâi să mituiască parlamentarii pentru fi siguri de susţinerea parlamentară. Cu alte cuvinte, se poate spune că şpaga a fost instituţionalizată de Guvernul Boc, acelaşi Guvern care se bătea cu pumnul în piept că doreşte combaterea corupţiei. În loc să se bată cu corupţii, Boc şi PDL nu au făcut decât să aducă la masă toată crema corupţilor din România pe care îi ocroteşte cum poate mai bine, pentru că peste doi ani vin alegerile locale şi generale şi trebuie să primească şi ei de undeva susţinerea financiară. Şi pentru că şpăgile pentru susţinere sunt destul de mari, Boc trebuia să găsească undeva banii necesari pentru a le plăti. Aşa s-a ajuns la situaţia în care, pentru mituirea politică a parlamentarilor, ar putea fi folosiţi banii de la mamele din România sau din pensiile amărâţilor de bătrâni. Dacă pe vremea regilor, supuşii închinau, pe rând, daruri, în România lui 2010, supuşii au venit la rege cu traista pregătită pentru a fi umplută. În timp ce parlamentarii puterii au făcut coadă la uşa lui Boc pentru a-şi primi porţia de şpagă din bugetul naţional, parlamentarii liberali au primit ordin să nu participe la niciun fel de discuţii. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ieri că Biroul Politic Central al PNL a decis să nu permită niciunui parlamentar liberal să poarte negocieri individuale cu Guvernul, PDL sau actuala majoritate pe tema bugetului pentru anul 2011. Revenind la legea bugetului de stat, trebuie să spunem că, ieri, membrii Guvernului şi ai grupurilor parlamentare ale coaliţiei au stabilit detaliile legate de problematica bugetară pentru anul viitor. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat că pentru 2011 se poate vorbi despre “o perspectivă financiară bună”. “Eu, în calitate de ministru al Finanţelor, am prezentat bugetele pentru 2011. Au fost discuţii, am prezentat situaţia pentru 2011, avem o perspectivă financiară bună. Sigur că trebuie să punem şi în practică pentru a avea un buget pe 2011”, spus Ialomiţianu. Declaraţiile ministrului Finanţelor se doresc a fi unele încurajatoare, însă având în vedere experienţa catastrofală a Guvernului Boc, este greu de crezut că anul 2011 va aduce ceva bun pentru România. Poate că 2011 va aduce noi scandaluri şi va scoate la lumină noi minciuni ale pedeliştilor despre care, cu siguranţă, vor spune că nu au dorit să le facă publice pentru a nu panica lumea. Până va fi votată legea bugetului de stat, trebuie să existe şi dezbateri în Parlament, unde opoziţia are şansa să mai schimbe câte ceva. Şi aici putem avea semne de întrebare dacă ne gândim că, atunci când se votează, calculele privind numărul de voturi vor fi făcute de Roberta Anastase, care a reinventat aritmetica. Cu alte cuvinte, se poate spune că previziunile pentru 2011 sunt dintre cele mai sumbre, declaraţiile optimiste ale lui Boc şi ale miniştrilor săi neavând deocamdată susţinere.