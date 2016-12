Buget sărac în 2014, la Ovidiu

Consilierii locali din Ovidiu au adoptat, la sfârşitul anului trecut, hotărârea privind indexarea taxelor şi impozitelor locale. „Nu am fi luat în calcul o astfel de indexare a taxelor locale dacă nu eram obligaţi de lege. Prin hotărârea adoptată pentru 2014, taxele şi impozitele locale în Ovidiu vor fi indexate cu diferenţa până la 16,05%, reprezentând rata inflaţiei din ultimii trei ani, având în vedere că, în decembrie 2012, noi am indexat taxele locale doar cu 5%. Codul Fiscal ne permitea şi o majorare cu 20% a taxelor, peste indexare, însă am considerat că nu trebuie să apăsăm mai mult pe bugetele locuitorilor oraşului Ovidiu”, declara primarul George Scupra la sfârşitul anului trecut. Tot atunci, primarul preciza că şi pentru 2014 va rămâne în vigoare bonusul de 10% pentru cei care îşi achită integral taxele până pe 31 martie 2013. Pentru acest an, Primăria a luat în calcul o relaxare a fiscalităţii pentru agenţii economici, care s-a materializat în diminuarea unor taxe pentru cei care folosesc domeniul public. „Sunt câteva societăţi comerciale care au terase pe domeniul public. Încasările la buget la acest capitol erau foarte slabe din cauza taxelor foarte mari. Prin această reducere semnificativă, Primăria doreşte să încurajeze agenţii economici şi speră la o creştere a gradului de încasare. Totodată, consilierii au aprobat şi diminuarea taxei de alimentaţie publică. Conform votului dat de consilieri, de anul viitor, agenţii economici care au un spaţiu de până în 50 de metri pătraţi, destinat alimentaţiei publice, vor plăti o taxă de 700 de lei lunar, cei cu spaţii între 50 şi 150 mp vor plăti 1.100 de lei lunar, iar cei cu spaţii de peste 150 mp vor plăti 1.500 de lei pe lună”, a explicat primarul. Cu graficul de taxe pentru 2014 stabilit, Primăria Ovidiu a trecut la construcţia bugetului pentru 2014. „Speranţa noastră este să ne încadrăm în aceleaşi sume din 2013. Din păcate, după primele analize, banii pentru investiţii vor fi foarte puţini. Chiar dacă în ultimii doi ani a crescut semnificativ gradul de colectare a taxelor, nu putem spune că vom avea un buget satisfăcător. Încă mai lucrăm pentru a vedea de la ce capitole mai putem reduce cheltuielile pentru a direcţiona banii către investiţii. Eu cred că la sfârşitul lunii ianuarie vom avea aprobat bugetul”, a spus Scupra.