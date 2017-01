„Bugetari din toată ţara, uniţi-vă!”

Protestul angajaţilor de la Finanţe a stârnit ecouri în întreaga ţară, mii de angajaţi din casele de pensii, din direcţiile de ocupare a forţei de muncă, din casele de asigurări de sănătate şi din direcţiile generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului oprind lucrul, ieri dimineaţă, în semn de solidaritate. Şi angajaţii din poştă şi comunicaţii au declanşat proteste spontane, cerând Guvernului să înlocuiască sfidarea şi ameninţările cu soluţii la problemele cu care se confruntă românii. Federaţia TESA din Sănătate consideră perfect justificată acţiunea de protest spontan a angajaţilor de la Finanţe şi „orice altă mişcare spontană a salariaţilor din România”, în condiţiile în care „oamenii au ajuns la limita sărăciei iar „instituţia dialogului social” este total ineficientă”. Şi reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) s-au declarat solidari cu angajaţii Finanţelor. „Este inadmisibil ca în România anului 2010 oamenii să primească salarii de mizerie, din care nu îşi pot asigura nici măcar umila supravieţuire”, se arată într-un comunicat FSLI. La nivelul judeţului Constanţa, acţiuni concrete de solidaritate au desfăşurat angajaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă. “Am decis să ne alăturăm colegilor de la Finanţe pentru că nu se mai poate trăi în aceste condiţii. Lucrez de 10 ani în cadrul inspectoratului, am studii superioare şi am finalizat şi un program de master. După tăierea sporurilor şi reducerea salariului am ajuns să am un venit net de 646 de lei. Am un copil, iar soţul meu, tot bugetar, se află în aceeaşi situaţie. Cum ne putem descurca, când nu ne rămân bani nici măcar pentru mâncare?”, a declarat Maria Zelca. Confederaţia “Cartel Alfa” a făcut apel la toţi bugetarii să oprească voluntar lucrul în toate sectoarele şi solicită Guvernului să-şi respecte obligaţiile către angajaţi.