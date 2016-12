Bugete de criză

Biblioteca Judeţeană I.N. Roman a găzduit, ieri, prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care a avut pe ordinea de zi 71 de puncte, cele mai importante fiind bugetele instituţiilor aflate în subordinea CJC. Astfel, consilierii judeţeni au aprobat cu majoritate de voturi cele 22 de bugete ale instituţiilor subordonate CJC. “Trebuie să menţionez că, pentru acest an, bugetele sunt cu 30% mai mici decât cele de anul trecut. Sunt bugete la limita supravieţuirii”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Unul din proiectele importante aprobate ieri de consilierii judeţeni se referă la reducerea sporurilor angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. “Aveam la îndemână două variante: fie să concediem 240 de funcţionari din sistemul de asistenţă socială, fie să suspendăm sporurile. Situaţia este foarte sensibilă, pentru că este vorba de orfanii judeţului, de persoane cu dizabilităţi, care sunt neputincioase. Interesant este că aceste sporuri au fost stabilite tot de Guvernul Boc. Aici este paradoxul. Pe de-o parte, Executivul stabileşte nişte sporuri şi nişte drepturi, iar pe de altă parte, când alocă banii, nu mai respectă acele norme şi dau mai puţini bani. Noi, ca autoritate judeţeană, pentru a ne încadra în buget, trebuie fie să concediem 240 de funcţionari, fie să suspendăm aceste sporuri. Am aprobat această hotărâre de consiliu cu speranţa că, în acest an, vom recupera sporurile, în vreun fel, de la stat”, a afirmat Constantinescu. El a adăugat că DGASPC va funcţiona la nivel de avarie în acest an, fără a face investiţii. “Ceea ce face în prezent Guvernul Boc este o ilegalitate, pentru că obligă o autoritatea locală să asigure asistenţa socială pentru copii abandonaţi şi persoane cu dizabilităţi fără a-i asigura sursa de finanţare. Noi am primit pentru 2010 cu 40% mai puţini bani pentru acest serviciu”, a mai spus Constantinescu. Referitor la reducerile de personal pe care le impune Guvernul Boc, Constantinescu a afirmat: “După părerea mea, Guvernul Boc face un abuz. O autoritatea locală sau judeţeană este aleasă de locuitorii comunităţii pentru a duce la îndeplinire anumite obiective. Pentru a le putea îndeplini, trebuie să aibă personal. Dacă Guvernul vine şi îmi impune să fac concedieri, eu, ca autoritate locală, nu pot duce la îndeplinire ceea ce mi-am propus. Un aspect de care Guvernul nu ţine seamă este că salariile angajaţilor autorităţilor locale sunt din surse proprii, fără a exista vreo finanţare de la Bucureşti. În loc ca Guvernul să facă descentralizarea, prin aceste acte normative emise nu face decât să centralizeze”, a mai spus preşedintele CJC. Constantinescu a afirmat că a atacat în instanţă decizia Curţii de Conturi de suspendare a sporurilor, dar şi celelalte acte normative care diminuează sporurile funcţionarilor publici cu 90%.