Bugete în funcţie de numărul de turişti pentru oraşele-staţiuni

În cadrul întâlnirii trimestriale a membrilor Asociaţiei Oraşelor din România (AOR) la Eforie Nord, primarul din Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea, Gheorghe Ciucă, a lansat propunerea ca oraşele staţiuni, categorie în care se încadrează şi localitatea sa, să beneficieze de un buget echivalent cu numărul de turişti care ajung în staţiune anual la numărul de locuitori. „În momentul în care am devenit primar şi am negociat cu mai mulţi miniştri pachetul legislativ, aveam o încredere deosebită că vom fi ajutaţi. După doi ani mi-am dat seama că nu se întâmplă absolut nimic. Vorbele noastre sunt ascultate foarte intens, dar de cele mai multe ori ele nu ajung acolo unde trebuie. Autonomia locală nu există!”, a declarat primarul din Băile Olăneşti. El a menţionat că are o unitate spitalicească ce aparţine de Spitalul Elias şi un liceu care aparţine de Consiliul Judeţean, dar cu „directori puşi pe criteriu politic” şi cu „sume repartizate aşa cum vor conducătorii noştri”. Primarul spune că, anual, cu turiştii care stau chiar şi 12 zile pe an, populaţia oraşului său ajunge şi la 9.000 de locuitori, deşi Băile Olăneşti are doar 4.600 de locuitori. „Am nevoie de poliţie comunitară, am nevoie de servicii de salubritate care să asigure curăţenia în urma turiştilor, am nevoie de angajaţi în Primărie care să gestioneze de trei ori mai mulţi bani. Se spune că turismul este prioritate naţională şi el nu trebuie sancţionat pentru această calitate a sa”, a concluzionat la finalul intervenţiei sale Gheorghe Ciucă.