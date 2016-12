Bugetele de salarii ale Metrorex şi CFR, îngheţate?

Bugetele de salarii ale companiilor cu capital de stat care au înregistrat pierderi în acest an vor fi îngheţate în 2010, potrivit proiectului legii bugetului de stat pe anul viitor. Printre întreprinderile vizate se numără şi Metrorex şi CFR, care au primit subvenţii în acest an. În schimb, cheltuielile cu personalul ale companiilor de stat care au înregistrat profit în 2009 vor putea fi majorate în 2010, dar creşterea acestora nu va putea depăşi rata inflaţiei din acest an. Printre cei care ar putea beneficia astfel de majorări salariale anul viitor se numără angajaţii Poştei Române. „Pentru anul 2010, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local şi filialele acestora, care în anul 2009 au înregistrat profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăşi nivelul anului precedent actualizat cu indicele de inflaţie, iar la cei care au înregistrat pierderi cheltuielile cu personalul nu vor depăşi nivelul anului precedent”, se arată în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010. Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Tudor Şerban, a declarat că din cele 10 companii de stat monitorizate de Fondul Monetar Internaţional (FMI), cel puţin patru societăţi, respectiv Metrorex, CFR Călători, CFR Marfă şi CFR Infrastructură au înregistrat pierderi în acest an. Autorităţile române s-au angajat în faţa FMI să monitorizeze zece mari companii publice cu probleme şi să fixeze plafoane la cheltuielile salariale ale firmelor ce primesc subvenţii. Totodată, Guvernul va interzice instituţiilor publice centrale şi locale să aloce bugete pentru acordarea de tichete de masă, tichele cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora.