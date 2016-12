Bugetele locale, cosite, din nou, de Guvernul Boc

BOC NE CONFISCĂ BUGETUL Noile măsuri pedeliste, ce aduc un nou val de sărăcire a bugetelor locale prin proiectul de modificare a Legii nr. 273/2006, sunt criticate şi de conducerile administraţiilor locale din Constanţa, văduvite, în ultimii ani, de sume importante de bani. Într-un comunicat de presă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, atrage atenţia că, prin proiectul de ordonanţă, Guvernul Boc pregăteşte un nou grav abuz de confiscare a veniturilor autorităţilor administraţiei publice locale. „În 2011, Guvernul a micşorat cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local al municipiului Constanţa, prin modificarea Legii nr. 273/2006 (art. 32, alin 1, 2, 3 şi 4), de la 47% la 44%. Constanţa a pierdut, astfel, 21,5 milioane de lei. Pentru 2012, Executivul doreşte să taie, din nou, un procent semnificativ din cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local. Astfel, de la 44% se reduc la 40,5%, ceea ce reprezintă o scădere a veniturilor de 250 de miliarde de lei vechi”, a declarat Mazăre. În comunicat se mai arată că, de asemenea, impozitul pe venit din pensii se va vira la stat, fără a se mai întoarce niciun procent la bugetul local, în comparaţie cu anul trecut, când acest lucru se întâmpla în baza procentului de 44%, în acelaşi mod cu impozitul pe salarii. „Prin aceasta, veniturile Primăriei Constanţa vor fi micşorate cu încă 70 de miliarde de lei vechi. Totalul sumei pierdute de Primăria Constanţa se ridică la 320 de miliarde de lei vechi. Acuzăm modul total neprofesionist al iniţiatorilor de la Ministerul Finanţelor Publice în consultarea autorităţilor locale, proiectul de act normativ nefiind supus dezbaterii Comitetului pentru Finanţe Publice Locale. Din cauza încălcării grave a autonomiei locale şi a abuzului pe care iniţiatorii îl propun, bugetul municipiului Constanţa va fi afectat. În numele meu şi al constănţenilor, solicit Guvernului Boc anularea acestei iniţiative de diminuare ilegală a veniturilor administraţiei publice locale”, a mai spus Radu Mazăre.

ADMINISTRAŢIILE, DIN NOU FURATE Indignat de iniţiativa de modificare a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale este şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care a declarat, la rându-i, într-un comunicat de presă, că „Guvernul României a iniţiat un proiect de act normativ prin care va confisca 400 de milioane de euro din veniturile, şi aşa diminuate ale autorităţilor locale, pentru întregirea bugetului de stat al anului 2012. „Prin propunerea de diminuare a cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 5,5%, respectiv de la 77%, la 71,5%, şi eliminarea impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale şi rămânerea acestuia ca venit definitiv al bugetului de stat, asistăm la un abuz grav de confiscare a veniturilor autorităţilor administraţiei publice locale. Propunerea respectivă este fundamentată de către iniţiatori pentru susţinerea finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost per elev/preşcolar în învăţământul preuniversitar care, începând cu anul 2012, include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii. Deoarece standardul de cost per elev aprobat prin Hotărârile Guvernului nr. 1.618/2009 şi nr. 369/2010 are în vedere exclusiv cheltuiala cu salariile profesorilor per elev, iar până la data prezentei nu este elaborat un standard de cost per elev care să vizeze cheltuielile cu bunurile şi serviciile necesare funcţionării învăţământului preuniversitar, considerăm absolut arbitrară evaluarea sumei necesare în valoare de 1.000.000.000 de lei şi total nefundamentată propunerea de diminuare a cotelor defalcate din impozitul pe venit”, se arată în comunicat.

MINCIUNI PE FAŢĂ Deşi, în realitate, introducerea costului standard per elev (care include cheltuielile cu serviciile şi bunurile ale şcolilor şi elevilor din întreaga ţară) va duce la diminuarea drastică a veniturilor unităţilor de învăţământ, guvernanţii continuă să mintă cu neruşinare, pretinzând că vor aloca mai mulţi bani. Că acest lucru nu se va întâmpla este demonstrat de faptele din trecut ale portocaliilor, mai exact de aplicarea finanţării per elev pentru cheltuielile de personal, în urma căreia a fost nevoie de reducerea posturilor din cadrul unităţilor de învăţământ, pentru ca directorii să se poată încadra în bugetul de salarii alocat. Prin urmare, sumele pe care guvernanţii le vor lua de la autorităţile locale pentru a susţine (chipurile!) introducerea standardului per elev vor avea o cu totul altă destinaţie.

Potrivit CJC, eliminarea impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale şi rămânerea acestuia ca venit definitiv al bugetului de stat va conduce, în conformitate cu nota de fundamentare a iniţiatorului, la o diminuarea a veniturilor bugetelor locale cu 835.000.000 de lei. „În lipsa precizării unei destinaţii în utilizarea acestei sume sau a unei fundamentări coerente cu privire la necesitatea acestei reduceri, concluzionăm confiscarea abuzivă a veniturilor autorităţilor locale. Sesizăm modul total neprofesionist al iniţiatorilor în consultarea autorităţilor locale prin faptul că proiectul de act normativ nu a fost supus dezbaterii Comitetului pentru Finanţe Publice Locale, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 595/2007. Din cauza încălcării grave a autonomiei locale şi a abuzului grav pe care iniţiatorii îl propun, CJC s-a alăturat demersurilor Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de respingere a proiectului de act normativ şi anulării oricăror iniţiative în diminuarea ilegală a veniturilor autorităţilor administraţiei publice locale”, a mai afirmat, în comunicat, Nicuşor Constantinescu.

CUVÂNTUL DE ORDINE: CENTRALIZARE! Nemulţumiţi faţă de ideea diminuării veniturilor administraţiilor locale sunt şi aleşii liberalii constănţeni. În accepţiunea consilierilor judeţeni liberali, reprezentanţii Guvernului vorbesc doar despre descentralizare şi, mai nou, regionalizare, în timp ce, în realitate, acest Guvern centralizează resursele astfel încât să le aloce către autorităţile publice locale pe criterii politice. Mai mult decât atât, deşi în expunerea de motive şi în preambulul acestui act normativ se precizează că modificările vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012, la final există un articol în care se menţionează că această Ordonanţă de Urgenţă se va aplica cu 1 decembrie 2011. Ca urmare, guvernanţii doresc ca şi resursele financiare ale anului 2011 să fie alocate tot de la nivel central”, au precizat consilierii judeţeni liberali.