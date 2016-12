Bugetele localităţilor vor avea limite minine obligatorii-amendament aprobat în bugetul de stat 2015

Parlamentarii au adoptat, astăzi, un amendament la bugetul pe 2015 stabilind limite minime obligatorii de venituri pentru localităţi, astfel comunele să nu aibă mai puţin de 1,5 milioane de lei, Liviu Dragnea spunând că niciun primar nu mai este obligat să meargă la CJ să-şi asigure veniturile. Potrivit amendamentului adoptat, se vor stabili limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ -teritoriale astfel: 1.500.000 lei pentru comune, 6.000.000 lei pentru oraşe, 25.000.000 lei pentru municipii, 50.000.000 pentru municipii reşedinţe de judeţ şi 80.000.000 lei pentru judeţe. "Este o problemă aproape veşnică referitoare la subfinanţarea autorităţilor locale, în special pentru comune. În fiecare an, în trimestrul 4 comunele descopereau că nu au suficienţi bani pentu salarii, pentru cei cu handicap. Prin acest amendament sunt nişte minime obligatorii de venituri pentru unităţile administrativ teritoriale, adică 1,5 milioane lei prentru comune, 6 milioane lei pentru oraşe, 25 milioane lei pentru municipii, 50 de milioane pentru reşedinţele de judeţ, 80 de milioane pentru consiliile judeţene. Dacă veniturile proprii ale unei comune sunt de exemplu un milion, atunci prin efectul acestei legi, ea primeşte, prin echilibrare, 500.000 lei, după ce se face acestă operaţiune, din sumele care au rămas după această completare a veniturilor localităţilor, se mai repartizează 15% din suma rămasă în funcţie de populaţie, 15% în funcţie de suprafaţă, iar 15% împărţite în mod egal pentru localităţile care au avut 90% grad de colectare şi pentru cele are au făcut proiecte europene", a explicat ministrul Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea Ministrul a precizat că sunt peste 1.800 de comune care au buget sub 1,5 milion de lei, iar, prin această modificare, câştigă comunele. "Niciun primar nu mai este obligat să meargă nicăieri cu mâna întinsă ca să-şi asigure veniturile pentru funcţionare, asigurăm un aflux pentru toţi locuitorii din comunele mici", a mai spus Dragnea, susţinând că preşedinţii Consiliilor Judeţene (CJ) se vor preocupa în special de dezvoltarea comunităţilor, "nu de cum să panseze o rană sau sau cum să împartă o sărăcie".