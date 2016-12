„Bugetele programelor pentru IMM vor fi suplimentate”

PROVOCĂRILE MINISTRULUI „Nu plec de aici fără propuneri concrete de sprijinire a industriei textile” - a fost prima declaraţie făcută ieri de ministrul delegat pentru IMM şi mediu de afaceri, Maria Grapini, la întâlnirea din staţiunea Mamaia cu întreprinzătorii din industria uşoară, majoritatea participanţi la târgul Tinimtex. Grapini, fost preşedinte al Federaţiei Patronatelor din Industria Uşoară, a recunoscut că viaţa de ministru nu e deloc uşoară: „La firma proprie, dacă îmi venea o idee în creierii nopţii, a doua zi o puneam în aplicare. La stat, de la idee până la implementare e un drum foarte lung. Am schimbat însă multe la minister, pentru că am găsit lucruri fără sens şi mă refer aici în special la angajaţii puşi pe criterii politice”. Un alt pas important, a notat Grapini, este că ministerul de resort se află acum într-un dialog permanent cu patronatele, iar toate sugestiile şi reclamaţiile ajung pe biroul său. Astfel, în ultimele cinci luni, în capul ministrului s-au conturat câteva direcţii clare de atac. „Sunt probleme care trenează. În primul rând, firmele au nevoie de credite. Banii stau undeva, dar nu unde trebuie. Situaţia este similară şi la stat, după cum am aflat. Bugetul pentru 2013, spre exemplu, este consumat prin plata facturilor din urmă”, a spus Maria Grapini.

PROGRAME REFĂCUTE Doi - trebuie să înfiinţăm mai multe firme. Cu o zi în urmă, la Suceva, ministrul notase că media României de IMM la mia de locuitori este de trei ori mai mică decât cea europeană. „Avem şapte programe naţionale, refăcute şi finanţate cum trebuie. În ultimele 14 zile, peste 1.200 de firme s-au înscris în programul Mihail Kogălniceanu, pentru un credit de 400.000 lei, cu dobândă subvenţionată 100%. Banii s-au terminat, dar am cerut să ni se suplimenteze bugetul, la rectificare. Faptul că atât de mulţi manageri aleg - atenţie! - un credit este un semn că vor să rămână în piaţă. Jucătorii străini mari sunt nomazi, stau aici doar dacă le merge bine, altfel pleacă. Nu oferă siguranţă bugetului de stat”, a comentat Grapini. Şi programul dedicat tinerilor antreprenori a fost redesenat: „Am decis să oferim consultanţă firmelor nou-înfiinţate, gratuit, timp de 12 luni. Astfel, firmele nu se pierd şi nu îi încurcă pe alţii. În plus, am pus peste tot condiţia de a înfiinţa şi menţine locuri de muncă”.

LUPTA CONTRA EVAZIUNII „Sunt duşmanul numărul unu al celor incorecţi”, a spus Grapini, trecând la punctul următor - concurenţa neloială. „Sunt firme care n-au plătit nimic la stat în ultimii 20 de ani şi care încă există. Însumat, impozitele plătite de 430.000 de IMM-uri fac cât are de recuperat statul de la primii 100 de datornici la buget. Aici va intra pe fir noua Direcţie Antifraudă”. O altă problemă ajunsă pe radarul oficialului de stat este permisivitatea legii insolvenţei - pe de-o parte, se intră prea uşor în incapacitate de plată; pe de alta, firmele corecte ies prea greu din insolvenţă (uneori chiar şi în trei ani). Nu în ultimul rând, Grapini a vorbit şi despre fondurile europene şi despre dezastrul lăsat în urmă de fosta guvernare: „Am găsit 3.800 de proiecte paralizate, depuse pe POS. Erau aruncate prin sertare, semnate, aprobate, dar fără bani daţi, căci Comisia Europeană a blocat programul, din cauza unor suspiciuni de fraudă. După modelul polonez, am făcut împrumut la Trezorerie şi am dat banii întreprinzătorilor - 88 milioane euro, în trimestrul I. Ne-am asumat deficitul, până când CE rambursează banii”.

DE LA MANAGERI ADUNATE La finalul discursului oficial, întreprinzătorii din industria textilă şi-au spus of-urile. O problemă ridicată a fost cea a firmelor rău-platnice, care continuă să primească bilete de ordin de la bănci. Ministrul a promis că se va duce chiar luni la Asociaţia Băncilor şi le va explica bancherilor că au şi ei o parte de vină pentru blocajele generate de biletele neacoperite. De asemenea, unii manageri au reclamat că mulţi şomeri refuză să muncească şi preferă să încaseze ajutorul de stat. Rezolvarea este simplă, a spus Grapini - „Ne vom lua după UE. Dacă există cerere pentru profesia ta, nu ţi se va mai da ajutor de şomaj!”. Alţi textilişti n-au fost prea coerenţi, iar unul dintre ei a cerut chiar blocarea importurilor mai competitive din alte ţări (lucru imposibil, de altfel, pentru că suntem în UE, iar mărfurile circulă liber). Alt manager s-a plâns că cei de la Oficiul pentru IMM nu i-au completat planul de afaceri al fiului său (deşi nu are voie să facă asta!).