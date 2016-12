Bugetul 2013 - între aspiraţii şi posibilităţi

PREZENTARE În calendarul adoptării proiectelor de lege ale bugetului de stat şi asigurărilor sociale pe 2013, premierul Victor Ponta a făcut, ieri, un tur de forţă printre partidele parlamentare, cărora le-a prezentat proiecţiile financiare din acest an. Primii pe care premierul a încercat să-i convingă au fost cei de la PDL, cărora le-a fost trimisă o solicitare prin care Guvernul îşi arată disponibilitatea unei întrevederi pe subiectul bugetului de stat. Ca de obicei, portocaliii lui Blaga au refuzat din start orice discuţie. Atitudinea celor de la PDL este cât se poate de stranie, în condiţiile în care parlamentarii aceluiaşi partid au afirmat că vor depune nu mai puţin de 9.000 de amendamente la buget. După refuzul PDL, Ponta şi-a îndreptat atenţia către parlamentarii USL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, cărora le-a cerut sprijinul pentru dezbaterea şi votul proiectului de buget pe 2013. Cu această ocazie, Ponta le-a spus celor de la USL să nu depună formal amendamente. „Eu nu pretind că bugetul e perfect. Există amendamente bune, aveţi tot sprijinul meu. Vă rog să nu facem lucruri formale, adică să depunem 100 de amedamente, ştim că nu trec, zicem acasă că le-am pus şi Guvernul cel rău nu le-a aprobat. Vă anunţ că Guvernul cel rău e Guvernul dumneavoastră”, le-a spus Ponta parlamentarilor USL.

ŢINTE În cadrul discuţiilor, şeful Executivului a spus că proiecţiile bugetare din acest an au fost construite pe ideea respectării unor promisiuni făcute în trecut, în opoziţie. „Efortul bugetar e unul considerabil. Prioritatea zero este să ne ţinem de cuvânt pe aceste teme. Vor fi alocări atât pentru revenirea la salariile din 2010, cât şi pentru indexarea pensiilor”, a spus Ponta. Referitor la majorarea pensiilor, important de menţionat este că, tot ieri, deputaţii au aprobat legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, prin care se permite indexarea pensiilor cu 4% în 2013, Camera Deputaţilor fiind camera decizională pentru acest act normativ. Investiţiile au, de asemenea, importanţa cuvenită în bugetul pe 2013. Premierul a arătat că sumele pentru investiţii în 2013 sunt mai mari faţă de 2012, declarând că peste un miliard de euro figurează în plus pentru cofinanţarea programelor europene. O mare problemă însă va fi, în viziunea şefului Guvernului, stingerea datoriilor din Sănătate. „Sunt datorii istorice pe care trebuie să le plătim: 3,5 miliarde de lei pentru plata datoriilor din Sănătate. E o datorie a noastră, o obligaţie de a debloca ceva ce mergea foarte prost de mulţi ani în Sănătate”, a spus Ponta. Pe aceeaşi lungime de undă cu premierul a fost şi ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, care, în faţa membrilor comisiilor de specialitate ale Parlamentului, a spus că, deşi în cifre este un buget mai mare decât în 2012, în fond, el este mai mic, întrucât aproape patru miliarde de lei reprezintă datorii. În faţa parlamentarilor USL, Ponta a mai spus că în 2013 România are de refinanţat o datorie scadentă de 14 miliarde de euro şi de finanţat un deficit de trei miliarde de euro.