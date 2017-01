Bugetul 2017 mălai visează

Proiectul de buget prevede un deficit bugetar sub 3% din PIB şi o creştere importantă a contribuţiei la PIB a industriei. Toate bune și frumoase, DAR - și e un mare DAR - deficitul va fi ținut sub control prin tăierea investițiilor, în vreme ce datele privind creșterea industriei sunt complet nerealiste, potrivit secretarului general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan - „Autoritățile estimează că impactul industriei în PIB va urca de la 0,6 la 1,4%. E un mare semn de întrebare, căci cererea internă scade, așa că industria ar trebui să se bazeze pe exporturi. Or, într-o perioadă în care în Europa și în întreaga lume (re)apar trendurile izolaționiste și protecționiste, asta e greu de crezut. Lumea se închide, se protejează. Este an electoral în Franța, iar politicienii susțin protejarea locurilor de muncă din țară. Marea Britanie iese din piața comunitară, iar în SUA, Donald Trump a anunțat deja măsuri pentru susținerea firmelor americane“. Pârvan remarcă și lipsa prezentării bugetului pe factorii totali de productivitate - cât va fi randamentul capitalului, cât va fi forța de muncă? „Evident că, începând cu situația europeană și cea mondială, noi creștem și înflorim. Dar nu știm cum o să fie la ceilalți, iar economia noastră depinde (masiv) de cea comunitară“, conchide oficialul AOAR.