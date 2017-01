Bugetul Apărării, aproape de 2% din PIB

Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a declarat vineri că bugetul pentru modernizarea şi înzestrarea Armatei „se va apropia foarte mult“, în acest an, de 2% din PIB. „Sunt convins, şi am discutat cu primul-ministru acest subiect, că, la rectificarea bugetară, MApN va avea o rectificare pozitivă, astfel încât să putem derula programul de modernizare şi înzestrare a Armatei, aşa cum ne-am angajat atunci când am fost primiţi în NATO. Dacă în momentul de faţă avem 1,42% din PIB şi am stabilit, prin programul multianual de înzestrare a Armatei Române, ca până în 2016 să ajungem la aproximativ 2% din PIB, eu cred că în acest an ne vom apropia foarte mult de acea cifră“, a declarat Duşa. Ministrul a adăugat că se referă la înzestrarea forţelor aeriene, navale, terestre, modernizarea tehnicii pe care o au în dotare şi derularea programelor începute în anii trecuţi, subliniind că, în momentul de faţă, Armata are capabilităţile operaţionale asumate la intrarea în NATO.