Bugetul asigurărilor sociale va fi suplimentat

Bugetul asigurărilor sociale de stat va fi suplimentat de Guvern cu 3,8 miliarde lei, pentru acoperirea cheltuielilor generate de plata pensiilor până la sfârşitul acestui an, a declarat, ieri, premierul Emil Boc. El a precizat că fondurile vor fi alocate prin rectificarea bugetară, programată pentru săptămâna viitoare. Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, în primăvara acestui an, că pensiile vor fi plătite fără probleme în acest an, prin transferul de la bugetul de stat a 1,7 miliarde de euro. El a mai spus că dacă actualul sistem de pensii ar fi păstrat în România, anul viitor suma transferată de la bugetul de stat pentru plata pensiilor ar trebui să crească la două miliarde de euro, iar până în 2025, suma transferată în acest scop ar ajunge să reprezinte 6% din PIB.