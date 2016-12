Bugetul dentiştilor: „0 lei”!

Câţi părinţi şi-au dus copiii la dentist fără să plătească un leu pentru consultaţie sau pentru o intervenţie, şi de câte ori? Sau câţi pensionari au plecat de la stomatolog mulţumiţi că nu au dat niciun leu? Probabil numărul beneficiarilor este unul mic, în contextul numărului mult prea mare de oameni care ar avea nevoie de dentist, statisticile arătând că opt persoane din zece au probleme dentare. În ţară, unii dentişti au ales să încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, fapt care presupune alocarea unui plafon lunar, astfel încât copiii şi pensionarii să beneficieze de unele servicii medicale fără să plătească. Dar cum de la an la an banii alocaţi în acest sens au fost din ce în ce mai puţini, s-a ajuns ca plafonul alocat unui dentist să ajungă doar pentru două - trei extracţii sau jumătate de proteză, recunosc medicii. Dacă în 2012, dentiştii au primit 57,8 milioane de lei, adică 0,2% din bugetul Sănătăţii, în 2013, pentru primul trimestru, au fost alocate 13 milioane de lei, iar din aprilie bugetul este zero. Acest fapt a declanşat nemulţumiri în rândul stomatologilor din întreaga ţară. Reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti (CMR) din România au înaintat autorităţilor, încă de joi, un protest în care îşi expun doleanţele. Vineri, preşedintele CMD, prof. dr. Ecaterina Ionescu, a venit cu o nouă declaraţie, subliniind că autorităţile nu au înţeles că nu dentiştii au nevoie de bani de la buget, ci pacienţii. Medicii au apreciat că fără buget numărul persoanelor cu suferinţe dentare va fi din ce în ce mai mare.

Anul trecut, la nivel naţional, au avut contract cu casele de asigurări aproape 2.800 de dentişti. La Constanţa, potrivit conducerii Colegiului Medicilor Dentişti, care s-a alăturat protestului, aprox. 200 de dentişti, din totalul de 840, au avut contract cu Casa de Sănătate. Înlăturarea serviciilor de asistenţă stomatologică din sistemul public al asigurărilor sociale este o măsură fără precedent în istoria sistemului de asigurări de sănătate din UE, potrivit CMD.

PENTRU COPII, VÂRSTNICI SAU PERSOANE CUPRINSE ÎN LEGILE SPECIALE, STATUL DECONTA ANUMITE SERVICII INTEGRAL SAU ÎNTRE 40 ŞI 60%

ALTE PRIORITĂŢI Aşa cum am subliniat şi în ediţia de vineri, 12 aprilie, specialiştii MS au explicat că „subfinanţarea rămâne cea mai mare problemă a sistemului sanitar, iar din bugetul alocat, cei mai mulţi bani au fost direcţionaţi către plata arieratelor, datorate managementului defectuos din anii trecuţi”. „Întrucât bugetul pe 2013 nu poate acoperi toate programele desfăşurate şi în 2012, opţiunea MS a fost să încerce să acopere integral programul de cancer, chiar dacă, astfel, alte programe au fost văduvite”, se arată într-un comunicat al MS. Specialiştii MS spun că la rectificarea bugetară, pe baza promisiunilor de rectificare pozitivă, MS încearcă revizuirea bugetului şi, ca atare, alocarea mai multor bani şi pentru programele din domeniul stomatologiei, unde oricum se intenţionează realizarea unui program mare de prevenţie. „În cazul în care nu vor fi bani suficienţi la rectificare, un asemenea program va fi oricum desfăşurat în anul 2014”, garantează MS.

TURISM MEDICAL Spre deosebire de alte ţări, serviciile stomatologice din România sunt ieftine, fapt dovedit de turismul medical, care în ţara noastră ia amploare de la un an la altul. Tot mai mulţi pacienţi din străinătate vin în România pentru a beneficia de unele servicii medicale, nu doar stomatologice, recunoscând că medicina din străinătate este foarte scumpă. „De fiecare dată când vin în vacanţă, în ţară, recunosc, merg la dentist. Locuiesc în Spania, iar costurile sunt mult prea mari comparativ cu cele practicate în România. Am şi prietene pe care le aduc aici”, a spus o româncă stabilită în Spania. Şi medicii dentişti din România spun că tratează mulţi pacienţi români plecaţi în străinătate, dar şi pacienţi străini care vin în ţară la tratament.