Bugetul instanţelor constănţene, redus cu 20%

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Boc au afectat şi bugetul instanţelor constănţene, care a fost redus cu 20% începând cu această lună. „Cu toate că bugetul este mai mic decât am cerut noi, Ministerul Justiţiei ne-a luat şi din banii aceştia, fără să se gândească la ce vom face de acum încolo. Salariile trebuie să le dăm, utilităţile trebuie să le plătim... Probabil că vom umbla la banii pentru consumabile şi vom încerca să ne descurcăm cum putem”, a declarat preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu. El a spus că facturile la Enel şi la RAJA sunt achitate, de obicei, în ultima zi a lunii, iar când se depăşeşte data scadentă, intervin penalităţile. „În acest caz, sunt nevoit să sesizez Ministerul Justiţiei, să plătească el, nu instituţia mea, pentru că întârzierile nu sunt din cauza noastră”, a precizat Nicolae Stanciu. Ca în fiecare an, preşedinţii instanţelor vor face apel la bunăvoinţa furnizorilor, pe care îi vor ruga să îi mai păsuiască până sunt viraţi banii de la minister în contul Curţii de Apel Constanţa. „Vara este cât de cât bine, reuşim să fim la zi cu plata utilităţilor, însă la iarnă nu ştiu ce se va întâmpla. Deja am primit sesizări de la Judecătoriile Babadag şi Măcin precum că nu vor avea bani pentru combustibilul centralei termice. Este o problemă pe care nu ştiu cum o vom rezolva”, a afirmat preşedintele Curţii de Apel Constanţa. Amintim că salariile magistraţilor au fost reduse, de luna aceasta, cu 25%, tot ca o măsură de austeritate a guvernului.