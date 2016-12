Bugetul lui Boc, paralel cu realitatea

PREA MULTE RISCURI Bugetul pe 2012 este din nou prea optimist, consideră directorul casei de brokeraj X-Trade Brokers, Victor Safta. „Decizia de majorare a bugetului pentru investiţii, până la 6,5%, deşi un pas în direcţia corectă, este insuficient de curajoasă. O variantă mult mai eficientă ar fi putut fi diminuarea sau cel puţin plafonarea cheltuielilor cu achiziţiile de bunuri şi servicii. Fondurile suplimentare ar fi putut fi direcţionate tot spre investiţii. Faţă de realitate, bugetul este prea optimist, mai ales că ţinta de deficit (1,9% în 2012) pare imposibil de atins. Ar fi de preferat să fim surprinşi în sens pozitiv, după ce am setat aşteptări prudente, decât să fi luaţi pe nepregătite de venituri sub estimări”, spune brokerul. El notează că Guvernul şi-a construit bugetul pe baza unei creşteri cu 7% a veniturilor şi a unui avans cu 2% al PIB-ului, în 2012, în ciuda nenumăratelor riscuri şi semne de întrebare care persistă: „România are de înfruntat o dublă provocare: încetinirea principalelor pieţe de export şi riscul diminuării finanţării venite de la băncile din Vest, care se confruntă cu nevoi acute de capital. Nu există garanţii ferme că băncile-mamă vor sprijini necondiţionat subsidiarele din România”.

ŞANSE MARI DE RECESIUNE De altfel, şi guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spunea recent că am avea nevoie de o nouă „iniţiativă Viena”, adică de un acord cu băncile străine, care să garanteze menţinerea expunerilor pe piaţa bancara autohtonă. Ca şi alţi analişti, Safta îndeamnă Executivul la prudenţă, pentru că „extinderea crizei datoriilor suverane nu este un eveniment care poate fi ignorat”. „Previziunile Băncii Centrale Europene privind avansul economic în zona euro vizează o creştere modestă, de 0,8%, iar incertitudinea ridicată poate înseamna şanse sporite de intrare în recesiune”, conchide brokerul.