Bugetul Medgidiei din 2014, în analiza consilierilor

12:38:33 / 28 Ianuarie 2014

corect

Ai dreptate , ca de obicei , dle Emy... daca domnii consilieri ar face ceea ce au promis cetatenilor care i-au trimis acolo , aceasta conducere usl-ista nu ar face toate aceste abrambureli...dar onor consilierii nostri isi umplu si ei buzunarele , conturile , cer tot ce pot obtine de la jagardache si schizo-vicesa si uite asa toti sint multumiti ! ei trec tot ce vor prin consiliul local iar Noi cetatenii asteptam sa se ridice gunoiul , sa se deszapezeasca drumurile , sa nu mai creasca pretul la utilitati ( apa , gunoi , incalzire , taxe de inmormantare , impozite si alte dari ) , asteptam noi locuri de munca....Visam , visam...Asa incompetenti ce sa faca pentru Oameni ?! N-au ei grija decit de imbuibatii usl in rest....afara cu muncitorii de la spatii verzi , salubrizare , drumuri si infrastructura, insotitorii persoanelor cu handicap , etc...Auzi ce buget ! 80% functionare !!!Adica lefuri de primar , vice , trice , ivanca hotomanca , babuinii ca vicesa , firma de conta din Cernavoda , etc..Oare ce legatura are ivanca cu firma din Cernavoda ?!?! Legaturi de spaguiala , evident...Cum se leaga ele ....De asta si-au propus sa-l ejecteze pe babuinu de la Apolo...Auzi babus din neamul lui Labus...Ce repede te-ai dezis dle sile de babuin...Pina mai ieri il pupai in c** iar acum....sari in alta barca...Oricum se scapa de Dracul si dau de Satana bietii oameni...Ce sa faca si madam asta care habar nu are nici de contabilitate ( spun o multime de oameni asta -oameni care au apelat la serviciile ei de mare contabila) dar de asa societate ce sa mai zicem ???