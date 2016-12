Bugetul Medgidiei, în dezbatere publică

11:23:06 / 27 Ianuarie 2014

Buget ?

Asta-i buget ? Putin mai mult de 40 mil lei ? RUSINE !!! In anul 2005 bugetul a fost de 48 mil(480 miliarde) lei. In 2008 bugetul a fost de 104 mil(1040 miliarde) lei. Dupa 6 ani de administratie a dlui Iordache ,avem un buget putin mai mare de 40 mil lei,adica 40% din bugetul anului 2008. Bravo voua PSD si PNL? In iarna din 2005,foarte ,foarte grea, la 8 ore dupa oprirea ninsorii erau desfundate strazile principale si drumurile spre V. Dacilor si R. Opreanu. in urmatoarele 12 ore am deszapezit curtile scolilor,spitalului, trotuarele si statiile de maxitaxi. Dupa o zi si jumatate toate strazile erau practicabile. Zapada adunata se transporta la canal sau se depozita pe spatiile verzi. Am muncit trei zile pe rupte,eram obositi dar bucurosi. Oamenii ne multumeau si ne dadeau ceai,uneori imbunatatit cu ...o tarie. Acum stam in primarie , la caldura,bem cafele, sporovaim. Nu ne mai ingheata mainile si nasul. Iar oamenii ne injura. Cum o fi mai bine ???