Bugetul pentru 2008 va include criterii de eficienţă a funcţionarilor publici

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat ieri, după şedinţa de guvern, că va introduce în construcţia bugetară de anul viitor şi criterii de eficienţă pentru funcţionarii publici, criterii care vor evalua eficienţa muncii celor care lucrează în administraţie raportat la costuri. \"Vom pune funcţionarul public faţă în faţă cu efortul României, ca el să îşi facă treaba şi cu rezultatele muncii lui, cu eficienţa\", a afirmat Vosganian. El a spus că au fost sesizate discrepanţe între ministere, dar şi între autorităţile locale atunci cînd au fost evaluate în baza criteriilor de eficienţă şi a dat ca exemplu o analiză făcută asupra funcţionarilor din administraţiile locale. \"Există între judeţe, şi mă refer la cele mai eficiente şi la cele mai puţin eficiente, o discrepanţă de unu la trei\", a precizat Vosganian, adăugînd că în baza acestei analize, i-a propus premierului Tăriceanu ca, în septembrie, Finanţele să facă un audit la ordonatorii principali de credite (cum ar fi: ministere, Parlament, Preşedinţie n.r.). \"Vom face un control la ordonatorii primari de credite pentru a vedea de unde apar aceste disfuncţionalităţi\", a spus Vosganian. Introducerea unor criterii de eficienţă reprezintă \"o cotitură în construcţia bugetară a României\" şi ar trebui să fie \"adevărata dezbatere a acestei toamne\", a apreciat Vosganian, adăugînd că această problematică are impact asupra dezvoltării viitoare a României. Referindu-se tot la eficienţa cheltuirii banilor publici, ministrul a mai declarat că nu i se pare normal ca unele persoane să trăiască din venitul minim garantat şi să aştepte ajutor de la stat, în ciuda faptului că locuiesc în judeţe cu un şomaj scăzut şi în care angajatorii se plîng de lipsa personalului. Potrivit schiţei de buget pentru 2008, deficitul bugetar va fi în sumă de 11,8 miliarde lei, în 2008, reprezentînd 2,7% din PIB, în creştere cu 1,1 miliarde faţă de acest an, în timp ce veniturile vor ajunge la 171,3 miliarde, de la 144 miliarde lei în acest an, iar cheltuielile vor fi majorate la 183,2 miliarde, de la 155,3 miliarde lei.