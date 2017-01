Bugetul pentru programul de hemofilie creşte cu 81 la sută în 2014

Bugetul pentru programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei creşte cu aproape 81 la sută, iar aproape 160 de persoane sub 18 ani vor beneficia pentru prima dată de tratament profilactic, în valoare de 90.000 de lei pe an pentru fiecare pacient, a anunţat Oana Costan, director în CNAS. Aceasta a precizat că sunt 960 de bolnavi cu hemofilie cu substituţie "on demand" (la cerere). De asemenea, Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei a fost extins în 2014 în mai multe unităţi sanitare, a mai spus Oana Costan. Ea a dat ca exemplu pentru Bucureşti Spitalul Foişor şi Spitalul de Urgenţă Floreasca. Unităţile sanitare care derulează subprogramul şi unde se asigură tratament bolnavilor care nu necesită intervenţii chirurgicale sunt: Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, Clinica de Hematologie Fundeni şi Clinica de Pediatrie Fundeni, IOMC "Alfred Rusescu" Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii "Ţurcanu Louis" din Timişoara, Spitalul Clinic Colţea, dar şi unităţile sanitare cu compartimente de pediatrie şi hematologie. Totodată, a fost extinsă lista şi pentru tratamentul bolnavilor care necesită intervenţii chirurgicale, astfel că programul se va desfăşura şi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie", Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii "Ţurcanu Louis" din Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Foişor, Spitalul de Urgenţă Floreasca, spitalele clinice judeţene de urgenţă din Timişoara, Craiova, Mureş şi Cluj.

Hemofilia, împreună cu alte aproximativ 8.000 de afecţiuni, face parte din grupa bolilor rare, având o frecvenţă de sub un caz la 2.000 de persoane, ceea ce înseamnă mai puţin de 500 la milion de persoane. Hemofilia şi boala înrudită von Willebrand sunt afecţiuni congenitale, ereditare, caracterizate prin deficitul de sinteză a unor factori ce participă la procesul de hemostază (factorul VIII în hemofilia A, factorul IX în hemofilia B şi factorul von Willebrand în boala cu acelaşi nume). Acestea sunt boli cronice, care afectează bolnavul pe parcursul întregii vieţi, expunându-l la un risc de sângerare proporţional cu severitatea bolii. În România, sunt înregistraţi în evidenţele specialiştilor aproximativ 2.000 de pacienţi cu hemofilie şi boala von Willebrand.