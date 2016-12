Bugetul Primăriei, ciuntit de Guvern

Primăria Năvodari nu a primit de la Guvern banii aferenţi subvenţionării încălzirii locuinţelor în a doua parte a anului. Primăria este obligată să facă eforturi financiare pentru ca locuitorii să nu rămână fără apă caldă şi căldură. La datoriile Guvernului către Primăria Năvodari se adaugă şi restanţele pe care administraţia centrală le are pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi beneficiarilor Legii 416/2001, bani care nu au mai ajuns la Năvodari din luna august. Potrivit afirmaţiilor primarului Nicolae Matei, administraţia locală năvodăreană trebuia să primească de la Guvern, pentru fiecare lună în care se furnizează căldură în locuinţele năvodărenilor, 5,7 miliarde de lei vechi, iar Primăria Năvodari a primit pentru luna noiembrie doar un miliard de lei vechi. „CET-ul are ca acţionar majoritar Ministerul Economiei, iar dacă aici se doreşte ca Ecotermul să plătească şi datoriile de 280 de miliarde lei vechi, acumulate în perioada în care Tudorel Calapod era primar, nu se va putea găsi nicio soluţie deoarece datoriile TSP Ecoterm reprezintă trei sferturi din bugetul Năvodariului pe un an, luând în calcul inclusiv salariile bugetarilor“, a declarat Matei. El a adăugat că impozitele şi taxele locale încasate de la populaţie şi agenţi economici reprezintă 100 miliarde lei vechi, iar pentru susţinerea încălzirii Năvodariului în ultimele 30 de zile, Primăria a plătit către CET 11 miliarde de lei vechi“. Matei a declarat că fostul primar, Tudorel Calapod, a ieşit în presă cu mai multe afirmaţii nefodate, deşi, aparent, spiritele se calmaseră în Consiliul Local. „Cred că populaţia Năvodariului l-a perceput de mult timp pe fostul primar drept un mare mincinos. Mulţi dintre cei care mai cred încă în el ar trebui să afle că, pe perioada mandatului său, acesta a plătit 20 miliarde lei vechi pentru decopertarea asfaltului de pe mai multe străzi din Năvodari, aici incluzând str. Nuferilor, care era o stradă de pământ“, a declarat Matei. El a precizat că fostul primar a semnat fără licitaţie un contract de peste 17 miliarde lei vechi pentru o aşa-zisă documentaţie cadastrală a intravilanului, care nu foloseşte administraţiei locale. „Cel mai grav lucru îl reprezintă devalizarea oraşului Năvodari prin vânzarea a aproape tot ce se putea vinde pe malul mării, cu preţuri între nouă şi 20 de euro/mp. De notorietate este acel contract prin care Calapod a vândut trei ha de teren pe malul mării cu 10 miliarde de lei, iar cumpărătorul l-a revândut cu 394 miliarde de lei vechi. De reţinut este şi faptul că nu a început şi nici nu a terminat vreun proiect în cei patru ani de mandat, iar costurile pe care oraşul trebuie să le suporte sunt foarte mari“, a adăugat Matei.