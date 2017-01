Bugetul Sănătăţii, în cădere liberă!

Deficitul bugetar în sistemul de sănătate din România a ajuns în acest an la 2,5 - 3 miliarde lei, în pofida creşterii continue a procentului cheltuielilor cu sănătatea în PIB, a declarat ieri preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), Rangam Bir. „Deficitul în ceea ce priveşte sistemul public de sănătate din România creşte de la un an la altul. Trebuie identificate surse alternative de finanţare a sănătăţii, iar asigurările private de sănătate în România sunt subdezvoltate”, a menţionat Rangam Bir. El a mai precizat că unele companii de asigurări pot contribui la îmbunătăţirea sistemului de sănătate din România. În prezent, o persoană din ţara noastră cheltuieşte, în medie, 0,48 euro pe an pentru asigurarea privată de sănătate, comparativ cu Polonia, unde suma ajunge la 5 euro pe an, Ungaria - 13 euro pe an şi Croaţia, 28 euro pe an. UNSAR a fost înfiinţată în 1994 şi este o organizaţie neguvernamentală profesională, nonpolitică, independentă şi nonprofit şi a fost fondată de treisprezece companii de asigurare şi reasigurare cu capital de stat şi privat (român şi străin). UNSAR are în prezent 22 de membri reprezentând aproximativ 80% din piaţa de asigurări din România.