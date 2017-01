Bugetul statului, prejudiciat cu milioane de lei

Garda Financiară (GF) - Secţia Constanţa a descoperit, în cursul celor mai recente controale, patru agenţi economici evazionişti, iar sumele datorate de aceştia la bugetul de stat au fost estimate la un total de aprox. 19 milioane lei. Potrivit GF Constanţa, în urma unor verificări făcute la SC Slotania SRL Constanţa, firmă ce are întocmită sesizare penală pentru nefuncţionare la sediul social declarat, s-a constatat că a realizat achiziţii intracomunitare de 3.443.339 lei. Întrucât reprezentanţii fimei au „omis” să declare în contabilitate aceste achiziţii, GF a estimat că prejudiciul adus bugetului statului este de 1.325.685 lei. În plus, societăţii i s-a întocmit o completare la sesizarea penală, pentru prejudiciul creat. O altă firmă din Lumina, SC Stoian Cereale SRL, a achiziţionat cereale din Comunitatea Europeană pe care nu le-a declarat. În urma comercializării acestor mărfuri la care s-a aplicat un adaos mediu de 10% şi pentru care s-a încasat TVA de 19%, valoarea de vânzare a fost de 4.181.709 lei, valoare ce se presupune că nu a fost înregistrată în contabilitate. În acest mod s-a creat bugetului de stat un prejudiciu de 1.229.914 lei, pentru care s-a întocmit sesizare penală. Aceleaşi nereguli s-au găsit şi la SC Nic Com Trans SRL Constanţa, societate ce are întocmite deja patru sesizări pentru nefuncţionare la sediul social declarat. Întrucât a realizat achiziţii intracomunitare fără a le înregistra în conabilitate, comisarii GF au estimat că prejudiciul adus statului este de 1.029.969 lei. SC Aprex SRL Constanţa este o altă firmă care a prestat servicii şi a livrat diverse produse de 51.295.569 lei. Având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, neexistând posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar - contabilă s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este de 15.086.932 lei. Firmei i-a fost întocmită şi sesizare penală.