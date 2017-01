Bugs Bunny a împlinit 76 de ani

Acum 76 de ani, pe 27 iulie 1940, Bugs Bunny, cel mai iubit iepure animat, curtenitor, inteligent şi şarlatan, cel care a devenit cel mai popular personaj de la Warner Bros, și-a făcut prima apariție oficială pe marile ecrane, în filmul ”A Wild Hare”. Iepurele excentric şi abil Bugs Bunny le-a eclipsat pe Ciocănitoarea Woody sau pe Daffy Duck. El nu era într-o ureche, era doar aventuros din fire, pur şi simplu n-avea teamă de vânători: astfel l-au imaginat regizorul Tex Avery şi ilustratorul Virgil Ross în ”A Wild Hare”. Bugs Bunny, spuneau creatorii lui, trebuie să fie un iepure sarcastic, să ronţăie morcovi, egocentric şi înfumurat.

Bugs Bunny apare în seriile animate Looney Tunes și Merrie Melodies create de Leon Schlesinger Productions, ce a devenit, în 1945, Warner Bros. Cartoons. El rămâne unul din cele mai populare personaje de desene animate din lume. În 2002, el a fost numit de TV Guide cel mai bun personaj de desene din toate timpurile. În prezent, el este mascota fraților Warner (Warner Brothers). În cartea ”Bugs Bunny: 50 de ani și doar un iepure gri (Bugs Bunny: 50 Years and Only One Grey Hare)”, citim că el s-a ”născut” în 1940 în Brooklyn, New York, rezultatul imaginației lui Tex Avery (care a regizat ”A Wild Hare”, debutul lui Bugs Bunny) și Robert McKimson (cel ce a creat designul lui final), printre mulți alții. După Mel Blanc, vocea lui originală, Bugs Bunny are un accent Flatbush-an, o amestecătură de dialecte din Bronx și Brooklyn. Expresia lui preferată este ”What's up, Doc?” (tradusă ”Care-i treaba, moșule?”), spusă în timp ce mănâncă un morcov.

Actorii care l-au jucat pe Bugs Bunny sunt: Mel Blanc, Jeff Bergman, Greg Burson, Billy West, Joe Alaskey, Samuel Vincent, Noel Blanc. În versiunea românească: Mihai Barangă (desenele originale: Looney Tunes și Merry Melodies, Baby Looney Tunes), Eugen Morcov (The Looney Tunes Show, Bugs - O producție Looney Tunes) şi Florian Silaghi (Micii poznași).